Especial. Será este torneo para el Bohemio que ascendió desde el Regional Amateur. El primer objetivo será asegurar la permanencia y después apuntarle a la pelea.

En Chimbas, el ascenso de categoría de Sportivo Peñarol fue motivo de alegría para todo un departamento. El Bohemio hará su estreno en el Federal "A" en una temporada que se presentará difícil, sobre todo para las arcas, pero teniendo en cuenta que de cuatro descensos, la cifra se redujo a dos, la misión de mantener la categoría parecería ser menos complicada y ese fin será el que apunten en primera instancia en Chimbas.



La dirigencia que encabeza "Pato" Cuevas no cambió demasiado el libreto. Mantuvo a Cristian Bove el mando de la conducción técnica y apostó a mantener la base de jugadores que logró el ascenso desde el duro Regional Amateur. En cuanto a las incorporaciones fue cauto, se reforzó lo justo y necesario y solo le tramitó contrato profesional a ocho jugadores, el mínimo que exige la categoría. Solo en sueldos, tanto del cuerpo técnico y plantel, Peñarol destinará un millón de pesos y todavía no logran llegar a calcular exactamente cuánto destinarán a los viajes y gastos de alquileres, pero se estima que el presupuesto mensual no supere el millón y medio de pesos. Claro todo dependerá de la situación económica que atraviese el país teniendo en cuenta que de eso dependerán los sponsors, las recaudaciones y también, el rendimiento deportivo.



Al igual que Desamparados, en Peñarol el ingreso societario es bajo. En Sportivo no supera los 300 y en Peñarol ni siquiera llega al centenar, por lo que los dirigentes son conscientes que ni siquiera realizando una buena campaña de socios, los ingresos por esa vía podrían mejorar.



El dólar, sin dudas, será el que regule el destino de los clubes sanjuaninos. Los dirigentes deberán ser cautelosos a la hora de las cuentas si es que quieren ganar el torneo más difícil, que será sin dudas el campeonato económico.