Hoy en día las redes sociales son importantes para muchas personas que deciden compartir su vida o quieren colaborar mostrando sus rutinas.

En el caso de la nadadora campeona panamericana, Delfina Pignatiello, esta vez las redes le jugaron en contra. La nadadora de San Isidro tiene mucha interacción con sus seguidores de Instagram (tiene más 500 mil), pero tuvo una mala experiencia en medio de una trasmisión en vivo que hizo desde su casa para estimular la actividad física.

Pero Delfina recibió muchos mensajes fuera de lugar durante su transmisión. "Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada. No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre", señaló.

Delfina Pignatiello tiene 20 años y fue bicampeona olímpica en el Campeonato Mundial Juniors de 2017. En los Sudamericanos de la Juventud del mismo año fue abanderada y obtuvo ocho medallas, tres de ellas de oro. En Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 fue plata en 400 y 800 metros libre.

En 2019, brilló en los Juegos Panamericanos en donde ganó el oro en los 400, 800 y 1500 metros libre. Se convirtió en la primera argentina en lograr tres preseas de oro en unos Panamericanos.