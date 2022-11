Nació con la pelota en sus pies. Si bien su formación en el fútbol tuvo lugar en San Martín, la vida lo llevó a jugar por varios clubes, incluso recaló de manera polémica en Desamparados, club archirrival del que lo formó. Después de ese paso por Puyuta, se le pasó por la cabeza dejar el fútbol pero como la pasión es más fuerte decidió seguir y hoy Lucas Salas encontró su destino futbolístico en el "Rotonda Calcio" en Italia. El sanjuanino a sus 28 años está viviendo en la provincia de Potenza, en el Sur italiano pero su vida diaria la lleva en Rotonda, un coqueto pueblo de apenas 3 mil habitantes.

"Estoy muy contento, sigo haciendo lo que amo", comenta Salas, jugador del "Rotonda Calcio", club de una Liga Profesional e Italia que lo contactó para ir a jugar y él no lo dudó. "No lo pensé demasiado cuando me contactaron, es un muy lindo club en una ciudad muy tranquila. La verdad que estoy muy cómodo acá, se vive bien y en cuanto a la competencia es de buen nivel", expresa el futbolista sanjuanino que fue titular en los dos partidos que lleva el torneo. "Venimos segundos en el campeonato y el objetivo del club es ascender a la Serie D. Es un torneo largo, quedan 20 fechas por delante, se armó un lindo grupo asi que le apuntamos a ser protagonistas", sostiene Salas, uno de los seis argentinos jugando en ese club.

El talentoso volante surgido en la cantera verdinegra, pasó por el fútbol de Grecia pero volvió para jugar primero en Olimpo de Bahía Blanca y luego en el 2020 dio la nota para cruzarse de vereda y jugar con la camiseta de Sportivo Desamparados, aunque no tuvo mucho rodaje por una lesión que lo marginó. Después de recuperarse, la dirigencia víbora no lo tuvo en cuenta para un nuevo torneo y Salas quedó sin club ya con el 2021 encima. Dice que se le pasaron muchas cosas por su cabeza pero fue en ese momento que la pasión pudo más para seguir preparándose en silencio para cuando llegara la oportunidad. "Mis ganas de jugar al fútbol y el amor que le tengo a este deporte siempre es más fuerte", expresa seguro.

Rotonda, esa pequeña ciudad donde hoy habita el sanjuanino, cuenta con 3,621 habitantes y está ubicada en la provincia de Potenza, en el Sur italiano, sobre las colinas de los Montes Apeninos. Esa provincia es la capital regional más alta del país, a 819 metros sobre el nivel del mar y según Salas tiene una belleza única. "Es un pueblo muy lindo, cuando nos dan días libres aprovecho para viajar a conocer lugares y ver un poco más".

Rotonda, la pequeña ciudad donde hoy vive Lucas Salas

Salas está cómodo. Estar lejos de su familia, a miles de kilómetros de su San Juan, es algo a lo que ya está acostumbrado desde chico y no le cuesta. Su contacto diario con su familia y amigos es a través de videollamadas por WhatsApp y ya se puso en la cabeza que seguramente pase las fiestas de Navidad y Fin de Año en esa ciudad italiana. "Esta oportunidad se dio ahora a mitad de año y me vine. Estoy jugando y sumando muchos minutos que es lo más importante. Tengo contrato hasta mayo pero bueno el fútbol es variable y no se sabe lo que puede pasar. Seguramente pasaré las fiestas acá, mi objetivo es jugar y serle útil al equipo. Ojalá podamos seguir por el buen camino", manifestó el sanjuanino ahora llevando su fútbol al fútbol italiano.