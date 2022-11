El seleccionado de Israel que juega la serie B del Mundial masculino es uno de esos ejemplos en los que la pasión por el deporte puede derribar los más grandes obstáculos. En aquel país, el hockey sobre patines está en pleno desarrollo y a sus impulsores, como el argentino Uriel Lirman, exjugador del combinado israelí y actual entrenador del equipo, los mueve el amor por el deportes. Por eso, para competir en San Juan, Lirman encabezó una acción para recaudar fondos que aliviaran los costos de traslado de los jugadores, ya que no recibieron ayuda estatal de su país. Además, buscaron todos los nexos posibles para ser recibidos en San Juan y así fue como apareció la Sociedad Israelita local, que les tendió una mano y les armó un complejo en Macabi, con todas las comodidades posibles.

Caída ante Brasil. En juego por la Intercontinental (Serie B), Israel perdió ayer ante Brasil por 6 a 3, en La Superiora.

El seleccionado de Israel, que ganó la Copa de Confederaciones en 2017, no pudo conseguir asistencia estatal para jugar el Mundial y por eso los propios jugadores empezaron a reunir dinero. Sin embargo, pese a los esfuerzos, les faltaba una buena parte del costo de los boletos. Así fue que abrieron una cuenta para donaciones y los fanáticos del hockey en Israel ayudaron para solventar lo que faltaba. En paralelo, Uriel pidió contactos de sanjuaninos a su familia en Buenos Aires y acá la comunidad respondió rápidamente.

El plantel está hospedado en la sede de la Sociedad Israelita, en la que instalaron televisores, microondas, sommiers y todo lo que necesario para que se concentre sólo en el torneo. "En 2008 comenzó mi etapa en la selección israelí, fui capitán mucho tiempo y hoy, 14 años después, me toca entrenar al equipo. Este es un campeonato que me emociona mucho porque se juega en el país donde nací y me dio muchas cosas. Pero sobre todo porque hay un grupo muy especial de jugadores que dan todo en el campo de juego Estoy orgulloso por el esfuerzo que hacen", dijo Uriel.