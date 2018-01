Se hidrató, respiró hondo, miró al cielo elevando sus dedos índices y, tras lña ceremonia de premiación, el costarricense Román Villalobo habló de lo que fue su victoria en la dura etapa de 149,9 km que tuvo al dique Punta Negra como marco inigualable.

El 'tico' se mostró feliz por lo logrado, "estoy muy bien preparado, vengo de la vuelta de costa Rica. Sentí buenas sensaciones, hoy tuve buenas piernas y leí bien mis rivales".

"Me tuve la confianza para venir a hacer una buena Vuelta a San Juan", dijo el costarricense

Pulgar arriba para el ganador de la segunda etapa

De todas maneras, Villalobos sorprendió al reconocer que la posibilidad de ganar no fue el principal objetivo pero que al final se la jugó: " Creo que el primer objetivo no fue ganar, cuando sacamos la diferencia los tres hombres. Sobre el final me lance con todo y gané".

No faltó el momento del agradecimiento, "pensé en mi familia, en mi hijo, en mi esposa, hoy Dios me da la bendición de ganar".

Sobre el final, palpitó lo que se viene este martes, la crono. "Creo que voy a salir con todo, sabemos que hay especialistas, creo que es vital perder el mínimo tiempo para dejarlo todo en El Colorado, mañana será una etapa vital", sentenció el gran protagonista de la segunda etapa de la Vuelta a San Juan.