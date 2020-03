Por ser un espectáculo al aire libre, donde no puedan garantizarse la no propagación del del virus Covid-19 entre los atletas, entrenadores, auxiliares, acompañantes y, fundamentalmente, entre el público asistente en general, el ciclismo italiano quedó inmerso ayer bajó los alcances de un decreto firmado por el primer ministro italiano Giuseppe Conte, por el que se suspenden por un mes toda actividad que concentre grupos de gente a la que no se la pueda realizar el control médico adecuado para evitar contagios masivos.

En el ámbito del fútbol se suspendieron las dos semifinales de la Copa Italia. La que debían sostener ayer Juventus y Milan y la que hoy estaba programada disputarían el Napoli con el Inter.

La Liga se seguirá disputando a puertas cerradas.

El decreto recomienda que "hay que respetar la distancia de al menos un metro entre persona y persona". Norma imposible de asegurar pueda realizarse en el ciclismo.

Entre las pruebas suspendidas se encuentran la Strade-Bianchi (7 de marzo), Tirreno-Adriático (11 al 17 de marzo) y Milán-San Remo (21 de marzo), primer carrera monumento del año, cuyas únicas suspensiones datan de la primera y segunda Guerra Mundial. Apenas conocida la determinación del premier italiano surgió la versión que la UCI reprogramará estas pruebas.

Ya dos equipos el Mitchelton Scott y el Groupama FDJ habían desistido de ir a la Strade Bianchi, en tanto que el Alpecin-Fenix, con su figura el holandés Mathieu Van der Poel iniciará hoy entrenamientos en España, donde fueron citados sus ciclistas que ya estaban en Italia.

Gaviria entre los seis afectados

Aun cuando su nombre no fue confirmado, la información oficial sobre la suspensión del Tour de los Emiratos Árabes indicaba que seis ciclistas presentaban síntomas del coronavirus: un colombiano, dos italianos, un ruso y un francés. Se encuentran aún en Abu Dabi, dentro del hotel las escuadras completas del UAE Emirates, Cofidis, Gazpron y Groupama. Quienes deberán quedarse allí hasta el 14 de marzo, entre ellos el argentino Maximiliano Richeze.

Se indicó "un colombiano" y corrieron solo dos, Fernando Gaviria y Alfredo Bohorquez (Astana) a quien y se le permitió retirarse de los Emiratos, el velocista que ganó 8 etapas de la Vuelta a San Juan, sería el afectado.