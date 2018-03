Jorge Sampaoli tiene cada vez más claro el panorama sobre quiénes serán los convocados a Rusia 2018. Este jueves, antes de partir a Europa, el DT avisó que dará la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial el 14 de mayo, el día que el resto de los seleccionados nombrará a 35 preliminares.

“Quiero dar la lista de 23 lo más rápido posible”, dijo en Ezeiza, antes de viajar al Viejo Continente. “El 14 de mayo hay que dar la lista de 35 jugadores, pero nosotros daremos la de 23 que van a ir a Rusia y aclararemos cuáles son los hombres de reserva por si tenemos algún problema. Voy a ser muy claro con los convocados y que los que están de reserva entiendan que es así”, agregó.

Argentina jugará el 23 de marzo ante Italia en Manchester, y el 27 frente a España en Madrid, en una gira que le servirá al entrenador para ultimar detalles. Luego la Selección tendrá sus últimos amistosos en el país y en el exterior, pero ya con los jugadores que irán al Mundial.

Sobre estos amistosos, Sampaoli aseguró que dará la lista de jugadores locales “cuando termine la fecha” del fútbol argentino.

“En estos dos partidos vamos a tener que ver qué jugadores tienen mejor comunicación dentro del campo”, dijo.

En cuanto a nombres que le fueron consultando, el DT dijo estar “contento por Higuaín y Dybala” y afirmó que el delantero ex River “ha demostrado mucha jerarquía”. Además, no quiso descartar a Fernando Gago, quien se acaba de resentir de la lesión ligamentaria que sufrió jugando con la Selección ante Perú, por Eliminatorias.

“Hablé con Gago y él me dice que lo espere. A nosotros nos ilusiona un jugador que hace eso por la Selección porque además reconocemos la jerarquía que tiene como futbolista. Vamos a esperarlo hasta último momento”, aseguró.

Sampaoli también avisó que los jugadores que aún no fueron convocados en su proceso no la tendrán fácil para ir a Rusia: “Veo muy difícil que al Mundial vaya algún jugador que no haya sido convocado hasta el momento”.