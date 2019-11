Elías Montivero y Fernanda Illanes, junto al profe Emmanuel Illanes, sueñan a lo grande

Los pocitanos Fernanda Illanes y Elías Montivero decidieron competir en los Juegos Binacionales con deportes que no fueron los de sus inicios y se ilusionan con conseguir buenos resultados justamente en la edición que se está realizando en San Juan.

Fernanda, reconocida deportista de patín carrera que pudo participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 y también en los World Roller Games de Barcelona 2019, dijo que para ella “será una experiencia distinta, pero igual estoy viviendo algo muy lindo”, al mismo tiempo que agregó que “mis expectativas son poder llegar a hacer lo mejor en la pista, obviamente que como cualquier deportista me gustaría obtener buenos resultados, pero también quiero sentirme cómoda”.

Fernanda competirá este miércoles en los 400 metros y el viernes en la posta 4x400.

Con respecto a la diferencia entre el patín carrera y el atletismo, la joven explicó que “el atletismo es más pesado que correr en patines, por eso me costó adaptarme y es un gran desafío, pero a pesar de la diferencia, puedo llevar bien los dos deportes a la vez”.

Al referirse a su preparación, Illanes dijo que su profesor, que es precisamente su hermano Emanuel, “me ayuda bastante en ambos deportes y me puso bien en forma para poder llegar de la mejor manera a estos juegos. Entrenamos lunes, miércoles y viernes dos horas por día y después llevo adelante distintas rutinas”.

La atleta también describió lo que significaban para ella estos Juegos Binacionales y expresó que “no me imaginaba como eran, pero es muy emocionante y motivador, sobre todo con la organización, la gente. Pudimos relacionarnos con chicos de otras provincias y también de Chile y eso está muy bueno”.

El otro pocitano que también dejó de lado su deporte de origen es Elías Montivero. En su caso el cambio es definitivo, porque luego de subirse a la bicicleta y pedalear por varios años y hasta los 14, el hijo del reconocido ciclista Luciano “El Pato” Montivero decidió dedicarse al atletismo.

A sus 15 años, decidió inclinarse por esta disciplina luego de varias idas y vueltas. “Si bien me gusta mucho el ciclismo, no me arrepiento de haberlo dejado por el atletismo, porque ya en los Juegos Evita de Mar del Plata logré ser finalista en los 800 metros”, contó el joven atleta, que se desempeñará en los Binacionales desde este miércoles en los 800 metros, 1500 metros y la posta 4x400.