Intenso. Así se dio el combate entre Yúdica y la neuquina Cárcamo en una velada realizada antenoche. A la sanjuanina le sirvió para medirse tras la lesión sufrida en su abdomen hace unos meses. La defensa de su titulo sería el mes próximo.

Era el primer combate después de la última defensa del título que ostenta por la categoría Mundial Mosca de la FIB. Pasaron ocho meses para que la boxeadora sanjuanina Leonela Yúdica volviera a subir a un ring, y si bien fue por una pelea fuera de título -incluso por categoría Supermosca- le sirvió para probarse de cara a la sexta defensa de su corona a realizarse posiblemente a fines del mes de julio.



Antenoche en el Club Concepción, Yúdica venció a la neuquina Virginia "La Tigresa" Cárcamo en el cierre de una apasionante velada que dio por ganadora a la sanjuanina en fallo unánime (79-74; 79-74; 79-74) tras ocho rounds. "Resultó mucho más complicada de lo que pensábamos, Cárcamo fue al frente siempre y fue dura cuando largó, entre las derechas de voleadas medias abiertas me pegó dos y la verdad que sentí mucho el impacto", se sinceró Leonela quien también hizo hincapié en el intenso frío de la noche que sin dudas fue un atenuante para que el impacto de los golpes se sintiera mucho más.



La pelea comenzó siendo intensa de entrada, y Yúdica usando la derecha fue más efectiva y ya acomodandose con el frío de la noche, fue mejorando paulatinamente. Su mejor versión se dio en la segunda mitad de la pelea, momento en el que ganó mayor confianza y supo conectar mejor los golpes, igual la neuquina más de una vez la puso en aprietos. "En algún momento me dejé llevar por delante cuando Cárcamo empezó a apurarme. Estoy tratando de acostumbrarme a atacar, lo hice en algún momento y resultó, conecté un par de manos buenas y en otras no, por ahí me enrosqué mucho en situaciones cuando ella me revoleaba manos y yo me prendí en ese juego y quedé media desprolija. De los 8 rounds que peleamos, creo haber perdido dos que fue cuando me pegó", contó Yúdica quien también evaluó lo que debe mejorar: "Tengo que estar más activa, atacando más y cuando tenga que defender no tengo que esperar y no bajar la guardia. Me falta generar la acción".



Ahora la sanjuanina no tendrá descanso y deberá seguir entrenandose pensando en una nueva defensa a realizarse posiblemente el 28 de julio. ¿La rival? Hay dos candidatas, boxeadora alemana Raja Amasheh o la venezolana Leidy Florez.