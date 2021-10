El Villicum será el escenario de la penúltima presentación de la temporada del WorldSBK, por lo que las calculadoras tendrán bastante trabajo este fin de semana. De aquí se puede ir un flamante campeón o el actual monarca intentará seguir contando con chances para definir todo en la última presentación del año, en noviembre en Indonesia.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZF R1 #54) es el actual líder del campeonato y Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR #1), su primer perseguidor, con una diferencia de 24 puntos entre ambos. En tanto Scott Redding (Ducati Panigale V4R #45) viene de recortar una buena cantidad de puntos en la fecha pasada, desarrollada en el circuito portugués de Portimao, aunque todavía tiene 54 puntos que descontarle al piloto turco que lidera el campeonato.

Mientras que será el debut de Redding en el trazado sanjuanino, tanto Rea como Razgatlioglu fueron asiduos integrantes del podio en las presentaciones de 2018 y 2019 en este escenario. El piloto de la Yamaha subió una vez al podio en 2018 y 3 en 2019. En tanto, el de la Kawasaki (recordado cuando posó con la camiseta de San Martín de San Juan) consiguió la victoria en la carrera 2 de ese año y estuvo además otras 4 veces en el podio, entre esos dos años.

La definición del campeonato realmente se presenta apasionante entre el turco y el británico. Cada uno se subió 25 veces al podio en esta temporada y en cada competencia este fin de semana habrá mucho en juego. Rea buscará la victoria en la carrera sabatina, que le asegurará no sólo recortar la diferencia, sino también estirar la definición a Indonesia para el próximo mes. Si Razgatlioglu termina delante de Rea el sábado, matematicamente empezará a tener chances de abrochar su primer campeonato el domingo. La barrera será 62 puntos. Si esa es la diferencia de puntos que logra, Razgatlioglu celebrará en San Juan.

Y por si fuera poco, el duelo salió de la pista y llegó a las declaraciones. En Portugal, rea afirmó que el turco "claramente está haciendo un buen trabajo y ni siquiera está en su límite. Sin embargo, el tipo al que está pasando sí está al límite con la moto y los neumáticos y la combinación de todo eso. Estoy listo para pelear así y voy a pelear así. Puedo darle la mano después de eso y no quejarme, pero estoy contento de soltar los frenos y usarlo como apoyo". Toprak no tardó en expresar su versión de la historia, y ya dejó claro que su estilo no cambiará: “Jonny ha empezado a hablar de mi estilo; repito, este es mi estilo, nunca cambiaré". La promesa de show está garantizada.