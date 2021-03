Mucho pasó desde el 8 de diciembre de 2019. El 2020 llegó con la pandemia que paró la pelota y puso a los clubes en aprietes pero esa inactividad se terminará hoy cuando comience el Torneo de Invierno de Primera División fiscalizado por la Liga Sanjuanina de Fútbol. Serán seis los encuentros que abrirán la fecha inicial, dos quedarán para mañana y uno para el miércoles.

Con los clubes a puertas cerradas durante más de nueve meses, la crisis se hizo sentir por el parate y es por esto que para ser equitativos, la Liga optó por eliminar los descensos. Con esto, los 18 clubes chocarán todos contra todos y después de las 17 fechas los cuatro primeros jugarán semifinales.

Abrirán el juego, a las 14 en Cuarta División y a las 17 en Primera: Peñarol vs. San Martín; Carpintería vs. 9 de Julio; Trinidad vs. Marquesado; Villa Obrera vs. Unión; Arbol Verde vs. Colón Junior y Atlético Alianza vs. Juventud Unida. Mañana, Atenas, el campeón vigente visitará a Rivadavia en La Bebida, donde media hora antes se realizará el acto inaugural, además Del Bono recibirá a Desamparados. El miércoles completarán Aberastain vs. San Lorenzo de Ullum.





Los ascendidos, con un peso menos

La ausencia de descensos saca una mochila de encima de los dos ascendidos, San Lorenzo de Ullum y Juventud Unida.

Los ulluneros, con la conducción técnica de Alfredo "Luto" Molina, tienen un 80 por ciento de su plantel propio e incorporó refuerzos de jerarquía como Martín Arce, Ariel "Bichín" Sánchez y Hernán Muñoz. En tanto que también sumó al delantero Sacha Da Silva que viene de Zondina, el volante Nélson Gutiérrez (Recabarren), y los juveniles que estuvieron jugando Inferiores de AFA con San Martín: Nahuel Rosales, Benjamín Castro y Brian Pereyra. "El objetivo es competir, tenemos el apoyo del Municipio y estamos muy ilusionados", dijo el "Luto".

Juventud Unida tiene una realidad distinta, un presupuesto menor y la idea de la dirigencia es que "Beto" Gómez, técnico del equipo le de cancha a los pibes del club. "Daremos prioridad al equipo que ascendió, por suerte tenemos 9 o 10 jugadores que son formados en el club y le tenemos que dar el espaldarazo ahora, sin presiones", comentó el DT. Si bien falta la firma, es casi un hecho que Matías Guerra y Lucas Godoy jugarán para la Juve, además retornó Germán Salla, siguen Lucas Muñoz, Sebastián Tornello, Iván Reinoso y Jorge Sánchez. Por ahí pasará el juego de la Juve pocitana que sueña con hacer un gran torneo en el certamen que comienza hoy.