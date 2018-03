Retorna. Mucho pasó desde el 15 de noviembre, día en que Peñarol teniendo como estandarte a Carlos Biasotti, venció a Atenas y se consagró campeón del año del fútbol sanjuanino.

Tuvieron que pasar poco más de cuatro meses. Sí, casi 130 días pasaron desde que el fútbol sanjuanino bajó el telón con la coronación de Sportivo Peñarol. Pero esa anemia de fútbol para los clubes sanjuaninos llegará a su fin este fin de semana cuando comience el "Torneo de Invierno" para clubes de Primera División, organizado por la Liga Sanjuanina de Fútbol.



Mucho tuvieron que esperar los equipos sanjuaninos para volver a la actividad. El certamen tomará mucho más valor ahora, porque con la eliminación de los torneos federales "B" y "C", ahora será el torneo local el que determine quienes jugarán el año próximo el nuevo Regional Federal Amateur. Es que si bien el campeonato sanjuanino se dividirá, tal cual pasó el anterior, en torneo de Verano y de Invierno, también se armará una tabla general donde saldrán los clasificados para jugar el nuevo certamen regional. Claro que en esta ocasión ya tienen asegurada su participación los equipos que integraban el ahora desaparecido Federal "B" más aquellos que asciendan desde el Federal "C" que aún se disputa.



Lo cierto es que en este campeonato se jugarán 15 fechas, a una sola ronda y clasificará a los cuatro mejores a las semifinales, que determinarán mediante cruces de ida y vuelta los finalistas que definirán el primer campeón del año. De esta manera se disputará el Torneo de Verano.



La fecha inicial comenzará este sábado con todos los encuentros programados para las 14,30 en Cuarta División y 16,3 en Primera División. En el Far West jugará Marquesado ante Atenas de Pocito y Alianza ante Villa Obrera. En tanto que el domingo tendrá lugar el acto inaugural en la Esquina Colorada, será previo al encuentro que disputen Del Bono ante San Martín, también se jugará Peñarol-Juventud Unida, Colón-Desamparados y Aberastain-Rivadavia. El miércoles se cerrará provisoriamente la fecha con el choque entre Trinidad ante 9 de Julio, mientras que resta definir día para el partido entre Libertad Juvenil y Unión.







>> La Primera B, la próxima semana

El campeonato de la Primera B Local también ya tiene programada su primera fecha, que recién comenzará el próximo fin de semana. Si bien estaba previsto que se iniciara este sábado junto al Torneo de Invierno de Primera División, por pedido de Sportivo Punteto se decidió postergarlo una semana más.



El torneo tendrá dos zonas "A" y B". En el Grupo "A" la fecha inicial tendrá a Punteto recibiendo a Sarmiento de Zonda, Juventud Zondina recibiendo a Centenario Olímpico, Los Pumas Recabarren y San Lorenzo ante Árbol Verde. Por la Zona "B" se enfrentarán Carpintería-El Globo, San Agustín-Huarpes, López Peláez-Defensores de Argentinos y San Damián-Sportivo Picón.