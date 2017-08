La derrota con Portugal que les impide llegar a la final a los chicos del Sub 20 argentino, dejó como era lógico un fuerte malestar en los jugadores. Por un lado, porque los lusos no fueron muy superiores en el trámite de juego y, la otra, como se dice en el deporte, "no ligó"

"No fue nuestro día, es una lastima no tener un poco mas de suerte. Esta vez nosotros cometimos errores y hay que también cargar con ellos, pero a veces te tiene que acompañar un poco la suerte", comentó Jerónimo García.

Jerónimo García

Otro que opinó parecido fue el porteño Sebastián Duhalde, que dijo que "pusimos mucho huevo para sacar el partido adelante. La suerte no nos acompañó y también hay que darle merito al arquero. una lastima porque dejamos todo"

Y sentenció "dejamos todo, todo, pero nos queda ese sabor amargo de no salir campeones, que era nuestro objetivo".