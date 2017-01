De frente. El Patón Bauza dejó bien claro cuál es el objetivo en lo que resta de las Eliminatorias buscando meterse en Rusia 2018.

El director técnico del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, estimó ayer que si el equipo gana “los tres partidos” que le restan como local en las Eliminatorias Sudamericanas, el primero de los cuales será el 23 de marzo ante Chile en el estadio Monumental, se asegurará la clasificación al Mundial de Rusia 2018.



“Si ganamos los tres partidos de local, clasificamos al Mundial. Ahora hay que apuntarle a Chile, que es un rival directo. Si le ganamos, nos acomodamos en la tabla”, confió Bauza, quien también ratificó la decisión de volver a Núñez luego de cuatro partidos en el interior del país.



El ‘Patón‘, en una extensa entrevista con TyC Sports, reveló que Lionel Messi, el capitán del equipo, le dio un abrazo en señal de respaldo luego de la última victoria sobre Colombia 3-0, en noviembre pasado en San Juan, y que ese partido marcó un punto de partida para la recuperación del grupo ‘luego de una dura derrota en Brasil‘.

“Lo vi feliz y contento. Lionel es una persona simple y dirigirlo es mucho más fácil. No hay jugadores que entiendan el juego como él”, lo elogió y también se refirió a su buen arranque de año.



De cara a la recta final del torneo clasificatorio que constará de seis partidos, el entrenador advirtió que la titularidad del arquero Sergio Romero depende de su continuidad en Manchester United, de Inglaterra.



“Cuando vaya a Europa voy a hablar con él y también si puedo con (José) Mourinho (DT de Manchester United). El sabe que yo quiero que ataje, si no será complicado. Veremos que resuelve porque no tuvo muchas oportunidades”, señaló Bauza.



Respecto a los posibles reemplazantes del suspendido Ramiro Funes Mori, en defensa puntualizó “no me gusta Mascherano para esa zona. Estoy observando a Jonatan Maidana y Matías Carruzzo, entre varias alternativas”.



En la zona del mediocampo, Bauza defendió a Ángel Di María al precisar que “es difícil conseguir un jugador con esa dinámica” pero aseguró que “no tiene el puesto comprado. Voy a intentar tranquilizarlo. Lo mismo pasa con ’Angelito’ (Correa)”, se planteó.



A su vez, el DT respaldó al delantero Gonzalo Higuaín y aunque no lo confirmó como titular en el próximo compromiso lo consideró “un jugador importantísimo. Si me pongo a pensar en la gente no puedo armar el equipo. Higuaín me dijo que ya estaba acostumbrado a las críticas”.