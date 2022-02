River Plate fue el gran protagonista de este mercado de pases. Además de la venta de Julián Álvarez rumbo al Manchester City de Pep Guardiola (la Araña seguirá en el club, como mínimo, hasta julio) cerró 7 incorporaciones de peso, entre las que se destacan las vueltas de los defensores Leandro González Pírez, Emanuel Mammana y el mediocampista Juan Fernando Quintero, uno de los héroes en la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Los otros refuerzos que tendrá Marcelo Gallardo son los laterales Elías Gómez y Andrés Herrera (no estuvo presente ya que se encontraba realizando la revisión médica) y los volantes Tomás Pochettino y Esequiel Barco, ambos provenientes a préstamo desde equipos de la MLS. En una conferencia de prensa en el SUM del club, bajo el lema “El River que viene”, el entrenador analizó las nuevas incorporaciones y los futbolistas dieron a conocer sus sensaciones luego de fichar para el campeón de la Liga de Profesionales y el vencedor del Trofeo de Campeones.

A Gallardo le consultaron sobre el sistema 4-1-4-1 que utilizó en los últimos amistosos de pretemporada y si pensaba volver a la línea de cinco defensores en los compromisos oficiales, sobre todo por las nuevas variantes para mantener la vara alta de competitividad y logros durante su gestión. "Estas son respuestas que debería dar en otro contexto. Si bien tenía más sentido presentar a los jugadores y que pudieran expresar sus sensaciones, voy a contestar tu pregunta para no evadirla, pero ustedes saben que yo no me aferro a los sistemas, sino a la integración de los futbolistas y a una idea que sostenemos", aclaró el Muñeco.

"Lo que valoro es el gran caudal de futbolistas con talento y con una enorme valoración para entrar a una estructura de juego atractiva. Y después intentaré que funcione el equipo, que se le dé la prioridad al trabajo. Estamos potenciando al equipo para encarar un montón de competencias que tenemos por delante. La conformación de un buen plantel me dará soluciones en diferentes etapas de la misma competencia, pero la idea va a ser siempre jugar a lo mismo, y a lo que nos pueda dejar el rival también", explicó.

En cuanto a las dificultades que tuvo que afrontar el año pasado, producto de las lesiones y las dificultades de jugar en medio de una pandemia, Gallardo resaltó: "Siempre con el trabajo y la humildad para formar un buen equipo. Tenemos que seguir teniendo una muy buena mentalidad y trabajar fuertemente para eso que hoy nos entusiasma. Vienen jugadores importantes a un equipo que ya funcionaba, estoy muy contento con el plantel que conformamos".