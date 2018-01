No pudo. Carlos Tevez, en su regreso a Boca, intentó siempre pero no tuvo incidencia en la ofensiva Xeneize. Fue absorbido por la marca. River fue más y ganó con justicia el primer superclásico del año que se jugó en Mar del Plata.

Mar del Plata, Télam

River Plate derrotó anoche 1 a 0 a Boca Juniors en Mar del Plata, en el primer superclásico del año que cerró los amistosos del fútbol de verano y que prepara el terreno para la final de la Supercopa Argentina.

El único gol del encuentro fue convertido a los 40 minutos de la primera parte por Rafael Santos Borré y selló un triunfo millonario marcado más por la efectividad que por el buen fútbol.

El gol. El colombiano Rafael Santos Borré inicia su loca carrera de festejo después de mandar la pelota al fondo del arco de Boca. Fue en el primer tiempo y en el segundo ya no se dio otra variante.

Este cruce entre River y Boca, en el cierre de una pretemporada en la que fueron protagonistas excluyentes del mercado de pases por sus contrataciones, sirvió además como prólogo de la final de la Supercopa Argentina en la que volverán a medirse el 14 de marzo, en Córdoba.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto vivió una semana tormentosa por el escándalo extrafutbolístico de los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, y aún no pudo ganar desde la vuelta de las vacaciones: también perdió con Godoy Cruz en Mendoza y con Aldosivi por penales en el Minella.

El "Mellizo" armó un equipo mixto entre suplentes y titulares. Tevez estuvo entre los once, y se sumaron los refuerzos Buffarini -que se fue expulsado- y el sanjuanino Emmanuel Mas.

En River, en tanto, Gallardo dispuso a la mayoría de los titulares, sin utilizar al refuerzo estrella del verano: Lucas Pratto.

El partido comenzó con la intensidad propia de un clásico. Con River un poco mejor parado y algo más incisivo, y Boca sin lograr que el balón llegara a los pies de Tevez. Pero el equipo Xeneize aprovechó el repliegue momentáneo de River y se plantó cerca del área Millonaria.

Pero a los 40", cuando el equipo de Gallardo se veía incómodo por la presión de Boca y no encontraba mayores caminos que el pelotazo para acercarse a Rossi, el colombiano Rafael Santos Borré ingresó al área por izquierda tras una gran pared con Scocco y definió de zurda al palo más cercano para marcar el 1 a 0. En el segundo tiempo River siguió siendo más incisivo mientras que Boca siguió sin poder inquietar a Lux. River aguantó el resultado con el despliegue de Ponzio y un buen segundo tiempo de Martínez.

Opiniones

"Estaba para empate"

El arquero de Boca, Agustín Rossi, aseguró que "el partido estaba para un empate, ninguno generó muchas opciones y a nosotros nos faltó llegar más al fondo. Sabemos que es un clásico y que había que ganar, pero esto es una preparación para lo que viene, tenemos que enfocarnos en el partido del sábado ante Colón".

"Es importante ganar"

El lateral de River Marcelo Saracchi reconoció que "la verdad, es muy importante haberlo ganado, por más que sea amistoso. Nosotros lo tomamos como un clásico y por suerte se nos dio. Ahora a pensar en el campeonato. Boca tiene volantes por afuera rápidos pero supimos controlarlos".

Pavón se pone límites

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón puso en duda anoche su continuidad en el club de la Ribera al asegurar que desde hoy se pondrá a analizar su futuro inmediato en el Xeneize ante la convocatoria del Arsenal inglés, que pretende llevárselo inmediatamente.

"Después de este partido me sentaré a hablar con mi representante, Fernando Hidalgo, y con mi familia, y veré qué es lo que pasa", anunció Pavón antes del superclásico con River.

"Uno siempre da el máximo para que otros equipos te quieran. Ojalá se arregle. Yo en un momento dije que me iba a quedar pero, bueno, todavía no sé nada. Prefiero jugar este partido y no estar enfocado en lo que pasa afuera", apuntó. El joven atacante que ayer cumplió 22 años remarcó que el futuro inmediato "no está decidido", atento al interés del Arsenal, de Inglaterra, que estaría dispuesto a pagar los 37 millones de dólares de la cláusula de rescisión para llevárselo.