Con la inscripción de los equipos empieza, oficialmente, una nueva temporada de la pasión sanjuanina. La Doble Cerrillo no llegará al promontorio pocitano.

Esta tarde, de 18 a 21:30 el Club Sergio "Payaso" Valdéz, recibirá las inscripciones para la prueba que dará inicio a los seis meses que comprenderá la temporada de ciclismo en ruta 2018/19.



La Doble Cerrillo, carrera que la entidad de Rawson hizo tradicional en el ciclismo libre, es desde hace tres temporadas una de las 20 competencias que integran el calendario anual federado.



La Doble Cerrillo, en esta ocasión mantendrá el nombre, pero no hará viajar al pelotón por la Ruta 40 hasta el promontorio que divide Pocito de Sarmiento. Un tramo de 4,5 kilómetros del trazado que une a San Juan con Mendoza, justo después de Carpintería están en mal estado y se debe transitar por una sola vía, razón por la cual, por recomendación de funcionarios de Vialidad Nacional, se decidió organizar la carrera, pero desarrollar su recorrido en un circuito que tocará el suroeste pocitano.



"Nos dijeron que para evitar algún inconveniente con algún automovilista que no respete la orden de frenar su transito por una decena de minutos, lo ideal sería que no la lleváramos por allí", confió Fabián Cerezo, dirigente de la entidad organizadora.



La carrera se largará en tren controlado, desde frente a la sede del Sindicato de Empleados Públicos y luego de ir por Av. España hasta el lateral (Sur) de Circunvalación y empalmar Mendoza, pondrá proa a Pocito, ingresará por Av. Uñac, y irá hasta las arterias del Oeste para dar cinco giros y fracción a un trazado determinado y completar 118 kilómetros de carrera.