Habrá un sanjuanino para alentar en competencia y es Tobías Martínez, el joven piloto de la Fórmula Renault 2.0. Martínez compite con el monoposto número 96 y transita su temporada inicial a nivel nacional. Esta será su primera carrera en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello en la categoría, pues su única experiencia la tuvo el mes pasado con el Zonal Cuyano.



"Será algo hermoso poder mostrarme ante los sanjuaninos en un evento como éste. Me estoy preparando desde hace tiempo para tener una buena actuación en mi San Juan querido", dijo el piloto. Su debut en carrera en el autódromo fue en la última presentación del Zonal Cuyano, con podio en el Turismo Pista 1.4 a bordo de un Fiat Uno.



"Me costó mucho adaptarme a este tipo de autos. Fue un cambio y un salto grande el que dí. Desde el inicio del campeonato sabía que me iba a costar y no sólo por la adaptación al auto sino porque todos los circuitos son nuevos para mí. Estoy adquiriendo experiencia y acumulando giros para tener resultados pronto", agregó Tobías sobre su primer año en la Fórmula Renault 2.0.