"No me gusta la palabra retiro, prefiero pensar que estoy en una etapa de mi vida en la que tomando distancia del tenis puedo dedicarme a otras cosas que son importantes para mí", comentó Serena, de 40 años, en una entrevista que concedió a la revista Vogue, donde dejó en claro que no jugará más que esta temporada ya que su prioridad pasa por ser madre nuevamente y es algo que no podrá hacerlo en la alta competencia.

La menor de las hermanas Williams regresó al circuito femenino ayer en el abierto canadiense de Toronto con una victoria en la primera ronda ante la española Nuria Parrizas por 6-3 y 6-4, en la que fue su primer éxito desde la edición 2021 de Roland Garros.

Serena estuvo mucho tiempo lesionada e inactiva y el final de su carrera se intuía, sobre todo en un escenario especial como el del US Open en el que ganó seis veces el título.

La estadounidense ganó 23 torneos de Grand Slam, más que ningún otro tenista profesional en la historia, y únicamente es superada por la australiana Margaret Court, que sumó 24, aunque varios en la era amateur.

Serena conquistó en total 75 títulos en el circuito y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de haber sido la número uno del mundo durante varias temporadas. "Nunca me ha gustado la palabra jubilación. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que siento es evolución", ahondó sobre su retiro.

Serena ostenta 7 títulos en el Abierto de Australia, 7 en Wimbledon, 3 en Roland Garros y 6 en el Abierto de Estados Unidos, que se iniciará a fines de agosto y culminará en septiembre. Esa será su última competición oficial: "Me he resistido a admitir que tengo que dejar de jugar. Es como un tema tabú. Sale a relucir y me pongo a llorar. Creo que la única persona con la que realmente he llegado a ese punto es mi terapeuta" , comentó.

Montreal

Sebastián Báez se despidió del Masters 1000 de Montreal, en Canadá, al perder en el debut ante el australiano Nick Kyrgios por 6-4 y 6-4. Al cierre de la edición, Diego Schwartzman se enfrentaba contra Alejandro Davidovich Fokina.