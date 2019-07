Lo que se veía venir, el desquite, ya tiene fecha el 22 de febrero del año próximo.

El excampeón mundial inglés Tyson Fury aseguró que su muy esperada revancha contra el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Deontay Wilder, se firmó para el 22 de febrero.

Fury sobrevivió a una derrota en el round final cuando pelearon en diciembre, ya que se vio obligado a conformarse con un empate, a pesar de que parecía haber hecho lo suficiente para ganar puntos.

Wilder está programado para defender su cinturón contra Luis Ortiz, por lo que una victoria contra el cubano, allanará el camino para otro enfrentamiento contra Fury a principios de 2020.

El británico ha prometido que no dejará que su próximo combate vaya a las tarjetas, contestando una sesión de preguntas y respuestas en un evento en el Teatro Alhambra de Dunfermline: "La revancha se confirmó y firmó el 22 de febrero. Esta vez no he estado fuera del ring por tres años, esta vez no abuse demasiado del alcohol", declaró Fury, quien se siente ganador.