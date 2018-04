El chico 10. Nicolás Lazo es uno de los puntas atacantes de UPCN (los otros trabajan más en recepción) y su técnica la fue puliendo con el paso de los años. Siempre con la Nro. 10, el rivadaviense confesó que trató de aprender cosas de todos sus compañeros, especialmente de la experiencia de los extranjeros.

A Nicolás Lazo (21) no le regalaron nada. Su talento le fue forjando el camino desde las inferiores de UPCN San Juan Voley, al que se sumó con 12 años. Rápidamente, el espigado preadolescente se ganó las miradas del cuerpo técnico del plantel de Liga Argentina y lo fueron llevando. Hoy, el receptor punta es uno de los pilares del equipo que acaba de ser heptacampeón nacional. Figura entre figuras, la Liga que recién termina tuvo mucho de revancha para el rivadaviense porque una inesperada afección ocular prendió las luces de alarma y su recuperación demandó nada menos que 40 días. Ya UPCN estaba en Play Off y haber cedido tantos días de ventaja en entrenamientos lo hubiese relegado al banco, pero Lazo volvió con todo y brilló en semifinales y especialmente la final ante Bolívar. En la tele lo bautizaron Sheriff, por su porte, coraje y su temple; y en cada partido demuestra que el mote le encaja perfecto.



"Fueron muchos días de recuperación. Al principio me costó entender que primero estaba la salud y después el trabajo, así que tuve que parar a la fuerza. Y en este nivel, dejar de entrenar uno o dos días es perder mucho ritmo; yo estuve parado más de un mes. Pero mis ganas de jugar eran muchas y me maté en las prácticas para ser nuevamente titular", expresó Lazo.



El punta va abriendo camino a otros talentos desde las inferiores, como Lucas Ibazeta, quien con 15 años se sumó al plantel de Liga. Lazo también se incorporó al equipo de muy chico, aunque su primer intento fue trunco.

En ataque

55 Por ciento de efectividad tuvo Lazo en promedio en el ataque, de acuerdo a las estadísticas de ACLAV. Eso lo convirtió en el segundo atacante más efectivo de la Liga, detrás de Pablo Guzmán (Monteros), con 56%.

"La primera vez que entrené, terminé, hace 5 años, agarré mi bolso y me fui a casa. No sé qué habré pensado en ese momento, pero decidí que era muy chico para el nivel de UPCN y que prefería sumar experiencia en A2, así que me fui esa temporada a Ciudad Voley", recordó Nico. Al año siguiente, incentivado por el entrenador y el manager de UPCN, Lazo empezó a trabajar con el plantel mayor de UPCN y desde entonces acumuló títulos, al punto que a sus 21 años no sólo tiene varias Ligas, sino las históricas dos estrellas en el Sudamericano y las dos medallas de bronce en el Mundial.



"Ganar esta Liga fue especial no sólo por lo que pasó con mi salud, sino también por los problemas que afrontamos durante la temporada. A medida que pasa el tiempo quiero más a UPCN, esto de defender la camiseta, por eso al heptacampeonato lo viví con intensidad", expresó Lazo, quien jugó en las selecciones formativas de la Federación Sanjuanina y también fue convocado al combinado nacional.



En tanto, hay otra característica del joven atacante que muestra su espíritu combativo para ganarse un lugar entre figuras de peso. Es que a lo largo de los años, UPCN ha tenido puntas de muy alto nivel, con los que Lazo peleó palmo a palmo la titularidad. Esta temporada, por ejemplo, la luchó contra Zibi Bartman hasta que el polaco pasó a ser opuesto. "Eso es parte de estar en un club como UPCN. Si tu compañero es muy bueno podés elegir el camino de resignarte y conformarte con ser un buen suplente. O podés entrenar el doble para ganarle el puesto; y yo prefiero este último camino", expresó.

Asado y fútbol para festejar





UPCN festejó el heptacampeonato con un asado preparado por Juan Carlos "Olla" González, uno de los integrantes del cuerpo técnico más querido, en Banco Hispano. Luego, todo el plantel y colaboradores jugaron un picado de fútbol. Por la mañana, UPCN había mantenido un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador Sergio Uñac, quien felicitó al equipo.

Cómo sigue la temporada 18/19



Tras la obtención del heptacampeonato de Liga Argentina, UPCN San Juan Voley quedó licenciado. En las próximas horas, cada jugador emprenderá el regreso a sus hogares y durante unos tres meses, la actividad de A1 estará suspendida. Esto será hasta que se inicie la pretemporada, que suele comenzar en julio.



Pero mientras tanto, la dirigencia seguirá trabajando porque en este periodo debe delinear al nuevo plantel 2018/19. De momento, las autoridades del club no se han pronunciado sobre posibles jugadores, ya sea para mantener a quienes terminaron de jugar el sábado o posibles refuerzos. Se sabe que en los próximos días comenzarán las reuniones, pero al estar aún fresca la conquista de la Liga no han anticipado plazos. UPCN ya tiene asegurada la participación en el próximo Sudamericano, que eventualmente le puede dar la chance de disputar un nuevo Mundial.