"Nunca me había pasado. Así, de errar un penal y en la jugada siguiente convertir, nunca lo viví" así con la misma simpleza con la que maneja el medio, Jonatan Blanco revivió el momento en Temperley. Es que de villano pasó a ser héroe en menos de 30 segundos y su gol sirvió para que el Atlético San Martín volviera a ganar, de visitante, y también meterse de nuevo en Reducido. Todo, todo eso en medio minuto y con un tal Jonatan Blanco como exclusivo protagonista.

"Fue un momento muy intenso. Espectacular porque en esos segundos desde que el arquero manoteó al córner la pelota y cuando vi después que entraba mi cabezazo, se me cruzó todo. Fue una frustración demoledora errar el penal, pero el fútbol es tan maravilloso que me tocó mi revancha en la jugada siguiente. Algo que nunca soñé, pero se dio y sirvió para premiar el trabajo del grupo, que había sostenido la propuesta siempre, respetando la pelota, proponiendo. Cortaba también la racha de visitante y ahora, nos pondrá en un ambiente ideal para encarar el tramo decisivo del año. Más, no puedo pedir", contó Blanco después del descanso tras el regreso desde Buenos Aires, apuntando ya hoy domingo arrancar con el partido de Copa Argentina.

Este miércoles, el desafío será enorme y Jonatan se entusiasma: "Se viene Argentinos Juniors, uno de los que mejor juega en el país. Nada más, ni nada menos. Pero como grupo estamos muy mentalizados, sabiendo que se puede hacer historia metiendo a San Martín en otro escenario. En instancias decisivas, sabiendo que ya empiezan a verte distinto. San Martín ya demostró en la Copa que tiene argumentos para seguir ilusionándose. Nos tocó Vélez Sarsfield y lo pudimos pasar. Ahora, sería muy lindo meternos en otra fase pero tendremos enfrente a un equipo que juega muy bien. Pero este grupo sabe de entrega, de sacrificio y dejaremos todo, como siempre".

Elegir San Martín para esta temporada fue una decisión que hoy Blanco disfruta: "Yo había enfrentado a San Martín con All Boys. Ahí alcancé a ver lo que es el club pero cuando se dio la chance de venir a jugar, no lo pensé demasiado. Sí me encontré con una gran institución, con gente que todos los días le pone el hombro. Un club en el que te tratan más que bien y que merece mucho más desde lo deportivo".

En lo personal, Blanco también disfruta de la decisión de haber elegido San Juan: "Yo que vengo de la locura de Buenos Aires, encontré el paraíso acá en San Juan. Es un lugar muy lindo para vivir, con una calma, una tranquilidad que te invita a disfrutarlo todo. La gente es muy cercana, respetuosa. Mejor, imposible".

Volviendo al fútbol, Blanco sabe mejor que nadie que en la recta final no hay margen de error: "Tenemos que ir partido a partido. Siempre propusimos y nos costó la falta de gol pero todos en el grupo sabemos que hay que ir con calma. Ahora, la Copa y luego será el momento de San Telmo".

