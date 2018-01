Desvinculado. Javier Filardi había sido uno de los protagonistas indiscutidos en los logros de UPCN. Pero su relación con la dirigencia, indicaron, ya no era buena y tras la rescisión del contrato no terminará esta Liga Argentina con la camiseta del club sanjuanino.

Fue el presidente de UPCN San Juan Voley, Pepe Villa, el que salió a explicar ayer la sorpresiva decisión de la institución de desvincular al punta receptor Javier Filardi del equipo, a poco de empezar los play off de la Liga Argentina de Clubes de vóleibol. Para el dirigente, el desgaste en la relación ya venía desde hacía dos años y explotó tras la derrota ante Bolívar, a la vez que el jugador ya había sido señalado como parte responsable de la salida de otro pilar del plantel, el opuesto Nikolay Uchikov.

El nuevo capitán de UPCN, tras la desvinculación de Filardi, es el central Martín Ramos.

"Se perdió la relación, hubo rispideces, no tuvo que ver el tema Bolívar, no tenía sentido estirarlo y llegar al fin de la temporada", apuntó el dirigente, a la vez que indicó que la comisión directiva del club resolvió desvincular al jugador tras una reunión que mantuvo el sábado, horas antes del partido ante Gigantes del Sur.



Filardi, que ganó tres títulos argentinos con UPCN y fue referente indiscutido por su temple, ya había sido acusado por Uchikov de influir negativamente en el vestuario, luego de que el atacante también fuera desvinculado del plantel. En ese sentido, Villa aclaró que considera a Filardi un gran jugador, pero a la vez deslizó que podía ser un líder negativo entre sus compañeros.

Dolido. En Facebook, Matías Salvo manifestó su dolor por la salida de Filardi.



La relación de Filardi con la dirigencia no era la mejor en los últimos años y su rendimiento deportivo había disminuido esta temporada, incluso con evaluaciones negativas en las estadísticas que publica la ACLAV tras cada partido.



Luego de la derrota 0-3 ante Bolívar, se precipitó la salida del jugador, lo que sorprendió al plantel y cuerpo técnico. Sin embargo, Villa aclaró ayer que la medida no se basó específicamente en la performance del punta en ese partido.



De momento, tanto Filardi como plantel y cuerpo técnico no han brindado declaraciones públicas, aunque el líbero Matías Salvo y el central Lucas Armesto usaron sus redes sociales para manifestar sus sensaciones. "Me sacaron el alma. Me cuesta ver de qué manera vamos a seguir adelante. Fuiste nuestro capitán, nuestro líder en mil batallas", expresó Salvo.

Para adelante. Lucas Armesto dijo que seguirán yendo para adelante, ya que era uno de los ideales del excapitán.



A su vez, Armesto señaló que "ponía siempre el equipo al hombro. Como grupo y equipo vamos a defender esos ideales en cada partido para dejar esta camiseta bien arriba como se merece".



Por su parte, el equipo volverá a los entrenamientos y el martes realizará su primer viaje sin Filardi, cuando visite en Buenos Aires a Ciudad Voley y Untref. A su vez, su lugar en la cancha fue ocupado por Federico Gómez, mientras que el otro punta en condiciones de ser titular nuevamente será Nicolás Lazo, quien se recupera físicamente.