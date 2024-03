Trece partidos jugados, 13 ganados, líder invicto del torneo y con apenas cuatro sets perdidos. Boca Juniors es el equipo sensación de la Liga Argentina Femenina de vóleibol, que está a punto de entrar a play off. En el plantel está la opuesta sanjuanina Constanza Pérez Sain, quien desde Buenos Aires reveló las claves del dominio del Xeneize.

Es que Boca es puntero de la LAF con 38 puntos, tras 13 fechas disputadas y a dos del cierre de la etapa regular. El CEF5 riojano y San Lorenzo lo escoltan con 35 y 34 partidos y ambos sucumbieron ante el poderío de "Las Guerreras", las actuales campeonas.

"En todas las Ligas, Boca conforma un equipo diferente. Esta temporada, con todas las nuevas que nos sumamos, rápidamente logró armarse el grupo", destacó Pérez Sain, quien el año pasado jugó en el CEF5. "Pero la clave de esta racha de 13 partidos ganados en forma consecutiva son los entrenamientos. Cada día hacemos algo específico o un aspecto a trabajar de lo que faltó en un partido. Estamos todo el tiempo perfeccionándonos para no repetir los mismos errores", explicó la sanjuanina, surgida de UPCN Vóley.

En tanto, de cara a los play off, tanto San Lorenzo como CEF5 son los principales candidatos, según la atacante. "No sólo por la tabla se puede ver que estarán en la pelea, sino que son equipos bastante fuertes y difíciles. A los dos les ganamos en la fase regular, pero fueron partidos muy exigentes. Si nos toca enfrentarnos ahora en la etapa final sabemos lo que nos espera. Vamos a prepararnos no sólo desde lo técnico y táctico sino también desde lo mental", apuntó Pérez Sain.

Por su parte, a "Las Guerreras" les restan dos partidos de etapa regular antes de enfocarse en los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina. El próximo sábado jugarán el clásico ante River y el domingo cerrarán ante Banco Provincia.

"Estar en el equipo más ganador del vóley argentino es un orgullo. Además es un peso lindo llevar esta camiseta y eso lo sentimos todas en el plantel. En lo personal, la verdad es que cada partido es emocionante, siempre está la barra alentando y todos los equipos a los que enfrentamos nos juegan como si fuera una final. El nivel es muy alto y siento que estoy progresando un montón; pero queda el tramo más lindo de la Liga y quiero seguir disfrutando de este hermoso desafío", confesó la jugadora sanjuanina.

Dominio

10 Partidos son los que Boca ganó hasta ahora sin ceder sets. Esto representa el 76% de sus 13 presentaciones en lo que va de la Liga Argentina Femenina. A su vez, en dos encuentros se impuso por 3-1, mientras que sólo una vez llegó al tie break.