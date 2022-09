En una gran final, Argentina cayó frente a Chile por 3 a 2 (22-25, 25-22, 20-25, 25-17 y 15-13) y se quedó con el subcampeonato en el Sudamericano. Manuel Balagué, máximo anotador con 21 puntos. Ambos seleccionados, Colombia y Brasil disputarán los Juegos Panamericanos 2023.

El arranque fue con todo por parte del equipo argentino, que sumando por todas las vías se escapó 4-1 y 11-3 en gran nivel. A pesar de que Chile reaccionó de la mano de Bonacic, Cascú rotó y dos aces de Vicentin dejaron el tablero 17-9. Algunas dudas en recepción y ataque permitieron que los locales se arrimen en el cierre, pero el sanjuanino Manuel Armoa fue importante en el giro y la Selección lo definió 25-22.

El segundo parcial empezó más parejo y Argentina alcanzó el primer tiempo técnico 8-6 con un buen trabajo en bloqueo y sumando con Balagué. Cascú continuó efectivo en un pasaje muy parejo de este set en el 15-14 argentino. Chile mejoró en el ataque y además sumó en bloqueo y saque con Gago para pasar al frente 19-16. No obstante, con Balagué lastimando con su servicio y Gallego como destacado, Argentina lo igualó en 19. En el desenlace, Chile creció en bloqueo y contra y lo empató 25-22 con una contra de Bonacic.

En el tercer capítulo, Argentina se escapó rápidamente 8-4 con Vicentin y Gallego activos y ante un equipo chileno decaído en ataque. Urchevich buscó a Gallego y Medina en la continuidad del set y la Selección se mantuvo arriba 14-10. Más tarde, los dirigidos por Rico alcanzaron la zona de definición arriba 21-16 y Balagué selló el 25-20 argentino.

Chile reaccionó en el cuarto capítulo y se escapó de la mano de Parraguirre por 5-1 y 8-4. Enseguida, Balagué recobró protagonismo para arrimar al conjunto nacional 8-11, pero los locales tuvieron otro pasaje destacado en el saque para el 16-10. De ahí en adelante, Chile manejó el desarrollo con buenos momentos también de Bonacic en el 21-13 y para resolverlo 25-17 en un cierre caldeado.

El tie break empezó punto a punto hasta que un buen pasaje de Bonacic permitió que Chile se despegue 9-6 ante un equipo argentino bajo en ataque. Vicentin brilló desde el saque para que la Selección lo iguale en 10, pero en el desenlace Chile lastimó con su servicio y fue más preciso en ataque con Vicente Parraguirre para ganarlo 15-13.

Argentina: Urchevich (4), Balagué (23), Cascú (6), Gallego (14), Armoa (15), Vicentin (11). Líbero: Scarpa. Ingresaron: Richards (-), Medina (5), Zelayeta (-), Calvo (-).

El plantel argentino: Pablo Urchevich, Federico Arquez, Manuel Balagué, Wilson Acosta, Joaquín Gallego, Franco Medina, Ramsés Cascú, Agustín Gallardo, Manuel Armoa, Luciano Vicentin, Mauro Zelayeta, Leandro Calvo, Tobías Scarpa y Marcos Richards. DT: Pablo Rico. También fueron parte de la gira: Rodrigo Soria y Jonás Ponzio.

Pre Panamericano

ARG vs COL 3-0

ARG vs CHI 2-3

ARG vs PER 3-0

Final ARG-CHI 2-3