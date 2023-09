El seleccionado argentino se reencontró hoy en Ezeiza con su capitán, Lionel Messi, y así todos los campeones del mundo empezaron a desandar el camino que conduce a Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la ilusión a flor de piel respecto de la presencia del rosarino en su sexta cita ecuménica.



Y fue el propio presidente de AFA, Claudio Tapia, quien alentó esa esperanza al afirmar que a "Lío" lo ve "jugando el Mundial de 2026", algo que se hizo extensivo a sus compañeros, ya que por ejemplo Germán Pezzella deseó exagerada pero gráficamente que Messi "siga por 20 años más".



Messi llegó temprano esta mañana al aeropuerto de Ezeiza, cuando despuntaba el día, y justamente fue Tapia el que fue a recibirlo al pie del avión, ratificando "esa gran relación y entendimiento" que el titular afista tiene con el capitán albiceleste.



"Lo controlé por reloj, y cuando se hizo el sorteo para el Mundial de Qatar, apenas ocho minutos después de conocidos los grupos el ya me llamó para decirme cuales podían ser los posibles cruces de octavos. Él ama a la selección, es feliz cuando viene al predio y está con sus compañeros, y siempre está metido con este proceso", resaltó Tapia.



De hecho, hoy Messi tomó parte de la primera parte de la práctica vespertina trabajando a un ritmo inferior a sus compañeros por lo reciente del viaje y teniendo en cuenta el partido con Inter Miami ante Los Ángeles FC



Pero ya en el tramo final del entrenamiento, el segundo rumbo al partido del jueves a las 21 frente a Ecuador en el Mas Monumental, el primero por los puntos en etas Eliminatorias Sudamericanas tras la final ante Francia en el Mundial de Qatar, ya que Lionel Scaloni decidió que descansara.



Y en tren de mencionar al técnico de la selección, Tapia tuvo otra opinión respaldatoria del actual técnico de Inter Miami, al señalar que si "Gerardo Martino hubiese seguido en la selección para Rusia 2018, la selección argentina hubiese salido campeona del mundo antes".



En tanto que Scaloni, que mañana miércoles a las 12 ofrecerá la habitual conferencia de prensa prepartido en el predio de AFA, tendrá que resolver algunas situaciones importantes para estos dos encuentros, el del jueves con los ecuatorianos y el del martes próximo ante Bolivia en los 3.650 metros de altura de La Paz.



Para el cotejo del jueves a las 21 en cancha de River la tarea es menor porque el equipo titular lo tiene prácticamente resuelto, y sería el mismo que disputó la final en Qatar, con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.



En cambio para Bolivia la situación cambia, ya que tendrá que consensuar nada menos que con Messi si el capitán argentino viajará a La Paz, porque la mira está puesta a mediano plazo en los trascendentales cotejos de la quinta y sexta fechas de Eliminatorias que se llevarán a cabo en noviembre, primero frente a Uruguay en River y después ante Brasil en Cuiabá.



Es que si para entonces Inter Miami no se logró clasificar a los play offs de la MLS cuya fase de grupos finaliza a fines del mes que viene, entonces Messi llegará a esos dos encuentros sin actividad, algo que a los 36 años ni hasta el mejor del mundo se puede permitir.



Por eso, si evita además el esfuerzo físico adicional que significará enfrentar a los dirigidos por el argentino Gustavo Costas en esos 3.650 metros de altura de La Paz y con ello encima, vuelve antes para sumarse a Inter Miami, ya que la liga estadounidense sigue su curso durante la fecha FIFA, esa conjunción podría ser muy beneficiosa para todas las partes, pensando más, claro, en lo mediato que en lo inmediato.



En lo inmediato, mientras tanto, Messi y compañía empezaron a grupo completo su preparación para el juego con Ecuador, en el que "Lío" podría romper otro récord, ya que podría convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas superando a su gran amigo, el uruguayo Luis Suárez.



Suárez, quien envió mensajes críticos a Marcelo Bielsa por no haberlo convocado para esta primera ventana de Eliminatorias, tiene 29 goles, mientras que Messi lleva 28 y tiempo para superar esa marca desde el jueves en adelante.



La práctica de hoy, en la que Lisandro Martínez entrenó a la par de sus compañeros después del golpe en el empeine derecho que lo obligó a salir promediando el segundo tiempo del encuentro que su equipo, Manchester United, perdió el pasado fin de semana como visitante de Arsenal, por 3 a 1, contó con los 29 citados por Scaloni y en algún pasaje se sumó el jugador de Lanús Pedro De la Vega.



El olavarriense forma parte del grupo de sub-23 que a las órdenes de Javier Mascherano se están entrenando simultáneamente en Ezeiza con miras al Preolímpico de Venezuela que se llevará a cabo en enero próximo y entregará solamente dos plazas para los Juegos de París 2024.



Esos 29 futbolistas que hoy practicaron en la fría tarde de los bosques de Ezeiza fueron los arqueros Emiliano Martínez, Franco Armani, Walter Benítez y Juan Musso.



Los defensores Nahuel Molina, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi.



Los mediocampistas Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Facundo Buonanotte, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Thiago Almada.



Y los delanteros Lucas Beltrán, Nicolás González, Ángel Correa, Julián Álvarez, Alejandro Garnacho, Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez, la única duda para ser titular en lugar de Julián Álvarez frente a Ecuador. Por lo demás, para los campeones del mundo, en el predio Lionel Andrés Messi todo está en orden.