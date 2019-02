Estupendo. Fue el trabajo realizado por la televisación oficial que llevó la Vuelta a todo el mundo y que en las plataformas por las que se transmitió superó el millón de reproducciones.

La Vuelta despierta cada vez más interés en todo el mundo. La televisación en directo para quienes no tuvieron la dicha de recurrir a las calles sanjuaninas para ver el paso del pelotón, este año superó el millón de televidentes. La televisación oficial que cubrió los canales de la TV Pública, ESPN, los canales locales de SI San Juan y la Secretaría de Deportes, hasta ayer contabilizaba 862.016 reproducciones y si bien faltaba oficializar el número de seguidores que hubo ayer, la cifra iba a superar claramente el millón de televidentes durante los siete días que duró la prueba.



Ese canal oficial contó con la conducción de Federico Varni y Diego Ruiz, como comentaristas estuvieron Martín Ferrari y Alejandro Beldorati, en tanto que el trabajo de producción fue de Adolfo Carrizo y Paula Rojas.



El día que mayor televidentes hubo fue en la etapa del Colorado y lógicamente la de ayer, Carrizo comentó que fueron 170 mil personas por día promedio, en tanto que Ferrari remarcó el altísimo nivel: "Fue una Vuelta increíble y la tratamos de plasmar de la mejor manera en la tele, pero lógico que todo quedó a la vista. El nivel de los equipos es para remarcar pero lo que hicieron los sanjuaninos en El Villicum nos hizo emocionar a todos, fue increíble", remarcó el ex ciclista y también entrenador.



El "Pampa" resumió lo que significa la Vuelta a San Juan. "La Vuelta a San Juan nos tiene que llenar de orgullo a todos. Yo no soy sanjuanino pero a la Vuelta la llevo en el corazón por todo lo que significa, lo que se vive acá no se vive en ningún lugar del mundo", aseguró.