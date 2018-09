Postal de la pelea. El jab de Golovkin y la descarga abajo de Álvarez. Si hay tercer capítulo, sería en mayo de 2019 en el Madison Square Garden.

La pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin dividió opiniones, luego de la polémica decisión que vio ganador al púgil mexicano. En redes sociales, las opiniones de expertos en materia deportiva no se hicieron esperar y muchos no dudaron en señalar como "robo" el veredicto de los jueces en Las Vegas, que, una vez más, se ponen en el "ojo del huracán" con veredictos que benefician el negocio pero que enturbian la legalidad del deporte de los puños.



Ya se habla de una tercera y lucrativa pelea. Al respecto, el promotor de Golovkin, Tom Loeffler, fue claro al asegurar que sí quiere una pelea de revancha pero que no se lleve a cabo en Las Vegas. Propone el Madison Square Garden de Nueva York como sede para el tercer combate, que, sin ser oficial, podría realizarse en torno a la tradicional fecha del 5 de mayo.



Sobre el combate, el kasajo Gennady Golovkin dijo que "no voy a decir quién ganó esta noche, pero pienso que peleé mejor". GGG no quiso hacer declaraciones sobre el cuadrilátero luego de concluir el combate, sino que abandonó el encordado y se dirigió a los vestuarios, en donde recibió ocho puntos de sutura en el corte de párpado derecho sufrido al final de la pelea.



Hizo breves declaraciones: "No voy a decir quién ganó esta noche, porque la victoria le pertenece a Canelo; creo que se trató de una pelea muy buena para los aficionados, fue muy emocionante, pero yo pienso que peleé mejor que él". Cuando se le cuestionó si esta dispuesto a realizar una tercera pelea contra Canelo, sólo dijo que "en las condiciones adecuadas, sí haría una tercera pelea".



Mientras que el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, quien fue un duro crítico de Canelo, esta vez dijo que "no podemos quejarnos (del resultado), porque para eso tenemos jueces".



Agregó que "tuvimos una gran pelea, la que esperábamos la primera vez. Tuvimos buenos jueces que la vieron desde diferentes ángulos, así que no me puedo quejar de la decisión".



Agregó que "yo creo que las calificaciones están muy cerca, por lo que yo creo que se puede garantizar una tercera pelea".



Luego agregó que "esta vez debo reconocer que Canelo dio una gran pelea, lo felicito, pero se debe tomar en cuenta también el gran trabajo de mi peleador".





>Habló De la Hoya

Canelo descansará

Oscar de la Hoya, promotor del nuevo campeón mediano del CMB y AMB, "Canelo" Álvarez, no se refirió a la tercera pelea con Golovkin y, dijo que su boxeador necesita descanso. "No peleará antes de 8 meses, debe curar su herida y luego veremos. Lemieux ha hecho méritos para elegirlo".