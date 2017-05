Nelson Vivas sufrió un momento de suma tensión en medio del partido que Estudiantes empató con Boca por 0 a 0. Es que, protestó tras el supuesto penal de Rossi sobre Cavallaro que Trucco no sancionó y el árbitro decidió expulsarlo de la cancha. Como consecuencia, el DT enloqueció: se abrió la camisa haciendo saltar todos los botones, pateó un micrófono y repartió insultos.

Después del partido, en rueda de prensa y con un tono más tranquilo, Vivas se refirió a la jugada que desató su locura: "Me pareció un claro penal de (Agustín) Rossi sobre (Juan) Cavallaro. Y por eso reaccioné como lo hice. Me pareció injusto el fallo del árbitro y aún más mi expulsión". Aunque no la justificó: "Mi reacción fue inapropiada e injustificada, pero soy una persona visceral. Nos jugábamos mucho hoy y esa jugada pudo haber cambiado el partido".

A la vez, sostuvo que "pido disculpas, pero se dio así. Ellos se equivocaron sin mala intención. Para mí fue un claro penal, pero ya está. Fue un partido parejo, sin situaciones, y el empate estuvo bien”.

Fuente: Télam