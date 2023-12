El gobernador Sergio Uñac presidió la conferencia de prensa que presentó la última fecha del Turismo Carretera, que se desarrollará en el Circuito San Juan Villicum.

Este fin de semana, el Circuito San Juan Villicum será escenario de la definición de los campeonatos de Turismo Carretera, TC Pista y Liga SpeedAgro.

El TC llegará a la 15ª fecha con 43 inscriptos, mientras que el TC Pista contará con 33 pilotos inscriptos, entre los que se cuenta al sanjuanino Tobías Martínez, líder absoluto del campeonato y con claras chances de consagrarse campeón, inclusive antes de la final del día domingo, de acuerdo a los resultados que se den en clasificación y en las series.

El gobernador Uñac agradeció al equipo de trabajo que lo acompañó durante los años de gestión y aseguró que "es un gusto lo que se construyó en conjunto. Se generó una sinergia para concretar lo que soñamos".

En ese sentido puso en valor el desempeño y esfuerzo de cada uno de los pilotos sanjuaninos. "Hoy queda mucho para agradecer. A los dirigentes, a los trabajadores. La infraestructura que generamos es para los eventos, pero para que la disfrute nuestro semillero y se desarrolle".

"Desde una provincia del interior muy chica logramos que el deporte se hiciese sentir en el orden nacional, como las energías renovables y el turismo, entre otras. Lo conseguido no fue con el equipo de trabajo, fue entre los 800 mil sanjuaninos".

"San Juan tiene presente, pero mucho más futuro. No podemos dar un paso hacia atrás. Desde el Estado se pueden hacer cosas para ponerlo al servicio de la sociedad y ser cada vez más eficiente".

Jorge Chica destacó el crecimiento de los pilotos sanjuaninos a lo largo de los años, considerando que "muchos de los pilotos eran niños o chicos entrando a la adolescencia y hemos transitado estos ocho años donde su evolución es para destacar".

Además aseguró que "estamos cerrando la gestión y Hugo Mazzacane igual cierra el año del TC en San Juan, lo que para nosotros es muy importante. Tenemos uno de los autódromos más increíbles de la Argentina. En el deporte hay veces que se gana y otras que no y el equipo de la Secretaría de Deportes estuvo acompañando a los deportistas cuando las cosas salían bien y mal".

Hugo Mazzacane, a su turno, aseveró que "San Juan estuvo en los momentos más difíciles de nuestra entidad. Nosotros somos los agradecidos con esta provincia que tiene a uno de los dos autódromos de la Argentina, el resto son todos circuitos".

Luego aseguró que "vamos a tener un cierre espectacular, como no podía ser de otra manera. Cumplimos lo que prometimos como entidad y vamos a finalizar el campeonato en San Juan. El Turismo de Carretera agradeció al gobernador por todo lo que hizo y el año próximo tendrán a dos pilotos de la provincia en la máxima categoría".

El momento más emocionante de la conferencia de prensa se dio cuando Fabricio Benedetti recibió la Copa de campeón del Turismo Pista del año 1999 que nunca pudo recibir porque no pudo asistir a la ceremonia y le robaron el premio a un periodista deportivo mendocino que lo recibió. Además, agradeció al Gobierno de San Juan por "en estos ocho años se generó una revolución deportiva. Fue fabuloso. En el automovilismo se lograron cosas increíbles; no hay un piloto de categorías nacionales o zonales que no haya ganado al menos una carrera".

Facundo Della Motta destacó la evolución que tuvo la provincia a lo largo de los años y dijo que "Fabri corrió 13 carreras en el TC, yo tengo alrededor de cincuenta y Tobías que arranca el año que viene seguro tendrá centenares".

A su vez, Tobías Martínez se mostró emocionado y dijo que "es muy importante para mi poder definir el campeonato este fin de semana en San Juan junto a toda mi familia y amigos".