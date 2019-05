Firme. Matías Lammens admitió sus errores.

Asunción, TELAM

Matías Lammens, presidente de San Lorenzo de Almagro, afirmó que "no (se) daban las condiciones para seguir", al referirse a la continuidad del entrenador Jorge Almirón, quien hoy se despidió de los jugadores en el entrenamiento matutino. "Decidimos de común acuerdo que lo mejor era llegar hasta acá", destacó el titular del club de Boedo, además agregó "que no hayan salido las cosas como pensábamos, no invalida la capacidad y la trayectoria", del ahora ex DT. El haber llegado a este pobre presente futbolístico de San Lorenzo, "no es culpa sólo de Almirón, sino de todos los que regimos los destinos (del club)", aseveró".