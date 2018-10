Oficial. Carlos Lampe entró en la vida de Boca hablando del fanatismo del pueblo boliviano por esos colores. Una presentación muy bien estudiada.







Carlos Lampe, el flamante arquero de Boca, fue presentado en el club y dio una conferencia de prensa, en donde dejó varias frases para destacar. El arquero boliviano se mostró muy confiado para ganarse un lugar, aunque fue cauteloso a la hora de hablar de titularidad. "Esto es paso a paso. Primero tengo que entrenar, pelear un puesto y si me toca estar voy a dar lo mejor de mí", indicó. Pero lo más sorprendente de sus declaraciones fue que en cada una se mostró como un verdadero fanático xeneize. Habló de que es un sueño cumplido llegar a Boca y señaló que va a tomar esta oportunidad muy seriamente. Sin embargo, hubo una frase que resonó y enamoró a todos los hinchas de Boca. Cuando le preguntaron acerca de lo que significaba su llegada para el fútbol de su país, el arquero no dudó y respondió: "Si antes Boca era el 50 más uno, ahora es el 50 más 11 millones que hay en Bolivia".



No es la primera vez que Lampe se muestra orgulloso de vestir estos colores. En otra oportunidad, el guardameta había señalado que era hincha de Boca "desde chiquito" y que había crecido admirando a sus ídolos. "Siempre fui hincha de Boca. De chico admirada a Oscar Córdoba y Roberto Abbondanzieri. En mi casa de Bolivia tengo cosas firmadas por jugadores de Boca. Ojalá estos tres meses se conviertan en años", explicó también. "Siento mucha felicidad", aclaró.

Habló Tevez

La Copa Libertadores es mi obsesión. Eso dicen los hinchas de Boca y los jugadores y cuerpo técnico lo saben. Ellos sueñan y desean más que los propios simpatizantes. Quieren ganar la séptima corona continental en la historia del club y la ilusión está latente. Incluso, para uno que ya sabe lo que es obtener la Libertadores, como Carlitos Tevez. "Sueño con poder darle una alegría a la gente. Es algo que uno trata de ayudar al club a ganar la séptima. Sigo soñando, si no estaría en casa disfrutando de la familia. Por eso, sigo tratando de cumplir los sueños. Uno en lo personal ya la tiene. Pero sí quiero darle la alegría. Es lo único que falta para que la gente sea feliz", expresó el Apache.