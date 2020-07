El canadiense Lance Stroll, del equipo Racing Point, fue el más rápido en las dos primeras sesiones de entrenamiento de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, que será escenario el domingo del Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta prueba del calendario 2020 de la categoría.



El Racing Point fue ayer el protagonista de la categoría con el positivo de Covid-19 del mexicano Sergio Pérez, reemplazado esta mañana por el alemán Nico Hulkenberg, y hoy lo fue por la actuación del canadiense, que sorprendió a los equipos más fuertes como Mercedes, Red Bull y Ferrari.



Stroll marcó un tiempo de 1m. 27s. 274/1000, superando por al tailandés Alexander Albon (Red Bull) por 90/1000 y al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) por 157/1000.



Albon fue otro gran protagonista de la jornada, no solo por su registro, ya que estrelló su auto en la segunda sesión e impidió que otros pilotos mejoraran sus tiempos, ya que se encontraban probando los neumáticos más blandos, según el sitio Motor Pasión.



El seis veces campeón mundiial y actual puntero del campeonato, el británico Lewis Hamilton, se ubicó en quinto lugar a 307/1000, por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que quedó a 296 milésimas de Stroll, y por delante del español y próximo piloto de Ferrari, Carlos Sainz (McLaren), quien se ubicó a 546/1000 de la pole.



El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), habituales pilotos de punta, tuvieron una jornada para el olvido.



Verstappen fue 14to. a 1s. 116/1000 de Stroll porque no pudo probar las gomas blandas y Vettel quedó 18vo. entre 20 pilotos, a 1s.586/1000, ya que casi no puso probar en la primera sesión por problemas mecánicos.



Mañana se realizará la tercera sesión de entrenamientos, de 7 a 8 (hora argentina), y la clasificación definitiva, de 10 a 11.



Hamilton, que ayer declaró que piensa seguir ligado a la Fórmula 1 hasta por lo menos 2023, lidera el campeonato con 63 puntos, seguido por su compañero Bottas con 58, Verstappen con 33, el británico Lando Norris (McLaren) con 26 y Albon y "Checo" Pérez con 22, en las principales posiciones.



La Fórmula 1 reprogramó su calendario de 22 carreras por la pandemia de coronavirus y hasta el momento tiene previstas 13 carreras, aunque no se descarta que se agreguen más si las condiciones sanitarias lo permiten.