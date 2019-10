Eterno. José Pepe Sand es historia viviente en este Lanús que se anima a soñar con otra final. En Rosario, el Granate eliminó a Independiente y ahora irá con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Buenos Aires, Télam



Lanús se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina, al vencer esta tarde en Rosario a Independiente por 2 a 0, y dejó pendiendo de un hilo al DT de los rojos, Sebastián Beccacece. José Sand, con un gol discutible por un supuesto offside (47m PT), y Luciano Abecasis (45m ST) marcaron los goles de Lanús, que jugará una de las semifinales frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, el jueves 14 de noviembre en La Rioja. La otra semifinal la jugarán River Plate y Estudiantes de Buenos Aires, el mismo día en Córdoba.



Desde el comienzo el juego se tornó intenso, con la presión alta que intentó imponer Independiente y con mayor tenencia de la pelota; mientras Lanús buscaba controlar las acciones desde la presión en el mediocampo y rápidas réplicas, con ambos buscando el arco rival para sacar una temprana ventaja.



El "Rojo" tuvo la novedad del retorno al primer equipo de Gastón Togni después de que estuviera a préstamo la temporada pasada en Defensa y Justicia, con el que sufriera la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el 16 de febrero último en el triunfo ante Gimnasia, en La Plata (1-0).



Togni volvió cumpliendo la función en la que lo utilizaba Sebastián Beccacece en el "Halcón": carrilero por izquierda.



Pese a la calurosa tarde rosarina, con 29 grados de temperatura, la velocidad e intensidad de las acciones se mantuvo en el primer tiempo, aunque los dos ataques estuvieron obnubilados para llegar al gol, faltos de frescura para definir e incluso padeciendo ciertas brusquedades de los defensores.



Cuando más se hacían oír los ocho mil aficionados del "Diablo" alentando a sus jugadores, al cumplirse la media hora inicial, llegó gran parte de la parcialidad "granate", cuya caravana de 16 micros y varios vehículos más, por razones de seguridad, la hicieron transitar por la ruta 8 rumbo a Rosario demorando su llegada, y a partir de allí igualaron el aliento.



Lo que fue una inyección para los dirigidos por Luis Zubeldía, que avisaron con una carga de Ezequiel Muñoz, tras un centro pasado de Marcelino Moreno, para exigir la oportuna intervención de Martín Campaña (32m).



El gol llegó al final de la etapa, con una dudosa posición adelantada de Sand (el juez de línea Pablo Belatti no la marcó) y el goleador record de Lanús, también, aprovechó una doble falla de Alan Franco para vencer con un puntinazo la desesperada salida de Campaña (47m).



A poco de comenzado el segundo período, Beccacece decidió quemar las naves con tres cambios de carácter ofensivos (ingresaron Juan Sánchez Miño, Cecilio Domínguez y Martín Benítez por Franco, Togni y Pérez, respectivamente), con lo que volcó el juego más pronunciado hacia el arco adversario.



Por ello tuvo trabajo a destajo la defensa de Lanús para evitar la caída de su valla, destacándose el arquero Agustín Rossi, que entre otras intervenciones, con notable reacción tapó un cabezazo de Andrés Roa (27m), en la llegada más clara de Independiente.



El entretenido encuentro se mantuvo con final incierto hasta la conclusión, porque los de Avellaneda estuvieron muy cerca del empate, incluso con otra jugada polémica por un supuesto penal de Alexandro Bernabei a Domínguez.



Pero a la vez se expusieron a los contraataques del vencedor, que de este modo llegó para la definición del debutante marcador derecho Abecasis -ex River y Godoy Cruz- y cerrar el merecido éxito "granate".



Lanús tal vez le haya dado el último empujón al ciclo de Becaccece en el Rojo. El respaldo dirigencial no parece ser red de contención para lo que vive Independiente.

Tres frentes



Con el cuarteto de semifinalistas ya decididos, River asoma como el gran favorito para ir por la corona de la Copa Argentina que hoy ostenta, mientras que Lanús se le puede parar enfrente por presente e historia. Y en el casillero de las sorpresas está Central Córdoba y Estudiantes de Caseros, del ascenso.

LAS CLAVES

Limitaciones

Independiente siguió siendo un cúmulo de buenas intenciones solamente. Sin peso ofensivo, sin profundidad, con poco volumen de juego y con algunas vacilaciones, terminó cayendo en sus propias redes de la impotencia.

Contundencia

Lanús no fue un rosario de virtudes futbolísticas pero supo acomodar su realidad al servicio del objetivo de clasificar a semifinales. Con orden, entrega, simpleza y una tremenda contundencia se limpió al tibio Independiente de Becaccece.

Pitana polémico

Más allá del escaso vuelo futbolístico que tuvo el partido en Rosario, el árbitro Pitana terminó siendo objeto de varios cuestionamientos por parte de los jugadores de Independiente que reclamaron en especial el gol de Sand en el primer tiempo.