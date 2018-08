En abril. Argentina recibió a Chile en abril en el Cantoni y el equipo albiceleste se impuso en una serie por demás ajustada. Aquella organización de San Juan, impecable, le abrió la puerta para poder ser sede de un nuevo cruce en la Copa Davis.

A casi un mes de la serie entre Argentina y Colombia por los play off del Grupo Mundial de la Copa Davis de tenis ya se pueden comprar las entradas. Desde hoy y a través del sitio www.ticketek.com están disponibles los abonos para no perderse el cruce del 14 al 16 de septiembre en el estadio Aldo Cantoni, que puede permitirle al tenis argentino volver a la máxima categoría del torneo en caso de obtener la victoria. Con respecto a la serie de abril, el aumento en la entrada general no es alto, pues ahora vale $1.050 contra los $1.000 de aquella ocasión.



Así, el boleto válido para los tres días y que cuesta $1.050 es para las cabeceras alta Norte y Sur.



La platea Este numerada y el palco del segundo piso de la platea Oeste cuesta $2.100; mientras que la platea Oeste baja vale $3.000.



Por su parte, el abono para las denominadas Platinum Norte y Sur tiene un valor de $3.900; a la vez ahora habilitaron el Hospitality Serie, de $4.500 y que incluye café extendido, brunch y bebidas. A su vez, el estacionamiento junto al estadio va a costar $300.



Desde hoy entonces se pueden adquirir por internet, mientras que aún no han anunciado un local comercial para realizar las compras en forma presencial.



Hay mucha expectativa por esta serie pues Argentina tiene una buena chance de poder volver al Grupo Mundial tras el descenso de 2017; a la vez que implicará el debut de Gastón Gaudio, Guillermo Cañas y Guillermo Coria como capitanes del equipo argentino, en reemplazo de Daniel Orsanic. Se jugará nuevamente sobre polvo de ladrillo.