Nota de TN

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, descartó un eventual regreso al club de Lionel Messi argumentando que la entidad blaugrana se “está construyendo un equipo nuevo, con gente joven” y de esta manera dio a entender que no hay lugar para el crack argentino.

“No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver. La verdad es que en estos momentos no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo joven, combinado con gente de cierta experiencia haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar. Pero Leo es Leo, el mejor jugador del mundo y merece un respeto como jugador y como persona y en el estado de ánimo que viniera es un ganador, pero es algo que no nos planteamos”, aclaró Laporta en diálogo con RAC 1.

Los rumores, habían surgido hace algunas semanas, después de que el rosarino de 34 años fuera silbado en la cancha del PSG tras la eliminación en Champions y todo apuntaba a que había posibilidades de rescindir el contrato con la entidad parisina.

Por otro lado, el mandatario fue sincero y señaló que no tiene comunicación con Messi ni con su familia, después de la polémica salida del Barcelona.

“Ahora mismo no hay comunicación fluida y no hablo con él. No hay contacto personal. Él está en París, pero lo recuerdo con afecto. ¿Si está triste? Sé lo que se dice pero no hablo con él. Siento comentarios de gente cercana, Barcelona tira mucho, tiene una familia encantadora y me supo mal casi más por la familia que por él”, expresó.

Por otro lado, Laporta fue consultado acerca de si fue difícil dejar ir al mejor del mundo: “Para mí seguro que no fue fácil, pero tal como se producía, pensé que antes era la institución, no podía ponerla en más riesgo. Pienso que hicimos lo que teníamos que hacer”.

Messi se marchó en agosto pasado de Barcelona, al no llegar a un acuerdo para renovar su vínculo, y decidió aceptar la propuesta que le formuló el PSG de Francia, que lo ató por las próximas dos temporadas.