Ahora son ex. Un abrazo del Concepción del 2018. Ahora, Martín Maturano jugará en Social, mientras que David Páez y Damián Páez seguirán en el Azul.

Fin del descanso. Llegó el momento de largar con la actividad y el hockey sobre patines está en eso. Con el tradicional torneo "Fiesta del Sol", que inaugura todos los años cada temporada. El torneo que muestra caras nuevas en todos los equipos.



Con un programa tan nutrido como electrizante que agrupará a 23 equipos en la rama masculina y 11 en la femenina. En la primera estarán todos los equipos afiliados a la FSP, que incluye al debutante Médano de Oro, a los seleccionados Sub-19 de Argentina y de Chile y al equipo mendocino de Andes Talleres. Mientras que entre las mujeres, además de los nueve clubes afiliados intervendrán los seleccionados Seniors de Argentina y de Chile.



Toda la fase clasificatoria se desarrollará en tres días (hoy, mañana y pasado), ésto en siete canchas techadas de nuestro medio. Luego, entre viernes y domingo, se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final, todo ésto teniendo como única sede el estadio "Aldo Cantoni" del Parque de Mayo.



Cabe consignar que los partidos se jugarán en dos tiempos de 20 minutos cronometrados. En la primera fase jugarán todos contra todos en cada zona, clasificando los seis primeros y los dos mejores segundos a los cuartos de final en los varones. Y en la segunda parte del torneo, habrá alargue si están empatados.



El cronograma indica que los partidos de hoy en categoría varones serán:



Cancha de Estudiantil: Huarpes vs. Aberastain (21.15) y Concepción vs. Estudiantil (22.15).



Cancha de UVT: Unión vs. Médano de Oro (21.15) y UVT vs. Banco Hispano (22.15).



Cancha de Valenciano: Valenciano vs. Sarmiento (21.15) y Bancaria vs. Sub-19 de Chile (22.15).



Cancha de Olimpia: Olimpia vs. B´ Rivadavia (21.15) y Lomas de Rivadavia vs. Sub-19 de Argentina (22.15).



Cancha de Social San Juan: Media Agua vs. Andes Talleres de Mendoza (20.15) y Social San Juan vs. Caucetera (22.15).



Cancha de Richet Zapata: SEC vs. Richet Zapata (22.15).



En tanto en la categoría femenina los partidos serán:



Cancha de Social San Juan: Huarpes vs. Seniors de Chile (21.15).



Cancha de Richet Zapata: UVT vs. SEC (20.15) y Unión vs. B´ Rivadavia (21.15).



Cancha de Concepción: Concepción vs. Valenciano (21.15) y Aberastain vs. Seniors de Argentina (22.15).

Campeonas. Anabella Flores y Pamela Burgoa, dos que ganaron todo con Concepción el año pasado. Comienzan el año con los mismos colores.