Tras la presentación, realizada anoche en el club Unión, de los más de 450 protagonistas, hoy comenzará la acción de la Vuelta para ciclistas de categorías libres y master. Por la mañana correrán las tres categorías mayores de los master (B, C y D) y en horario vespertino lo harán los libres o promocionales y los master (hasta 39 años).



El circuito a recorrer será el mismo, con la diferencia que los de mayor edad, quienes largan a las 10 darán un solo giro a un circuito diagramado en 25 de Mayo, por lo que el recorrido final que deberán cubrir es de 83 kilómetros. Quienes disputen la competencia en las otras categorías, la que se correrá por la tarde (largan a las 17) completarán 108 kilómetros.



La competencia tiene el formato de cuatro etapas, una por día hasta el domingo. Mañana será el turno de la etapa contrarreloj, la que se disputará íntegramente en un trazado por la calle Morón, que une La Bebida con Marquesado en Rivadavia. Los master D (más de 60 años) largarán a las 8 y recorrerán 7 kilómetros; los C (50 hasta 59 años) largan a las 9:45 y cubrirán 8 kilómetros y los B (40 a 49 años) lo harán a las 10:45 y correrán 9 kilómetros.



Y si la crono seleccionará a los candidatos, el sábado la etapa reina con llegada en el Dique Punta Negra podrá sentenciar la carrera. Los D completarán 60 kilómetros; los C harán 70. Estas dos categorías correrán por la mañana. Mientras que los B y los promocionales correrán en horario vespertino, recorriendo los mayores 90 y los más jóvenes 105 kilómetros, respectivamente.



La carrera que contará con más de 450 participantes culminará el domingo con un circuito en Pocito que se correrá en horario de tarde.