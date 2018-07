Afuera. Larrondo no será tenido en cuenta por Gallardo en River.

Marcelo Larrondo llegó hace dos años a River después de haber hecho una gran campaña con Rosario Central. El Millonario desembolsó 3 millones de dólares por su pase, pero las lesiones lo mantuvieron alejado de las canchas. Por un síndrome meniscal, el ex Desamparados tuvo que ser intervenido en su rodilla izquierda. Hoy, tras un año sin jugar, anunció que se marchará.



"Estoy entrenando bien y esperando que salga algo. Hay varias opciones pero nada formal", declaró el mendocino de 29 años, que se entrena en el predio millonario de Ezeiza, mientras el plantel realiza la pretemporada en Orlando. Gallardo le avisó que no lo iba a tener en cuenta y es inminente su desvinculación.



Larrondo, que admitió que pensó en dejar el fútbol durante este tiempo, brindó detalles de su charla con el entrenador: "Fue sincero conmigo y estuvo siempre apoyándome. Había hablado en su momento y le había preguntado si estaba en sus planes. Arranqué la pretemporada al cien por cien y tuve la esperanza de que me tuviera en cuenta, pero me llamó para decirme que no viajaba a Estados Unidos".



Con Pratto, Scocco, Mora y Santos Borré por delante, el Muñeco le explicó que se le iba a ser difícil competir por un lugar.