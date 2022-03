Nota de TN

El paso del futbolista Marcelo Larrondo por Audax Italiano de Chile será poco recordado. Luego de 19 días en el club, el jugador argentino decidió rescindir su contrato con la institución a partir de cuestiones personales que fueron reveladas por el entrenador Ronald Fuentes en las últimas horas.

“Que bien le queda la verde a Marcelo Larrondo”, fue el mensaje que había publicado el club chileno en sus redes sociales el pasado 25 de febrero para anunciar la contratación del delantero nacido en Tunuyán (Mendoza) y de paso por Soportivo Desamparados. Sin embargo, el 16 de marzo, por la misma vía, la institución confirmó que el jugador había decidido rescindir el vínculo que los unía de forma unilateral.

Esta noticia sorprendió a los fanáticos de Audax, que no llegaron a conocer las verdaderas razones de esta salida hasta hoy. El técnico Ronald Fuentes fue el encargado de hacer públicos los motivos que tuvo Larrondo para dejar el equipo de manera inesperada.

“Fue más que nada un tema personal, él lamentablemente no pudo encontrar un lugar donde vivir”, contó el entrenador en diálogo con TNT Sports.

Luego, agregó: “Quería buscar una casa en Las Condes y estaba muy lejos del complejo de entrenamientos también, entonces se le complicó todo. Los tiempos que tenía presupuestado para acostumbrarse no fueron los óptimos y su familia tomó la decisión por lo mismo, como habían empezado los colegios no se vinieron y eso al final gatilló que Marcelo no siguiera con nosotros”.

Así se terminó la breve historia entre Larrondo, de 33 años, y el conjunto Áudico.