Dominio. Dayana Silva jugó en gran nivel y la Albiceleste comenzó el Mundial de la mejor manera. Las Águilas se animan a soñar.



Era el debut y eso, de por sí, es siempre problemático. Es la primera vez que el jugador o la jugadora compite en un escenario casi desconocido. Entonces el equipo -favorito en este caso la Argentina- tarda en mostrar sus cartas. Eso les pasó ayer a Las Águilas. Arrancaron dominando con exclusividad la bocha pero en el momento de la definición les faltó la puntada final. Tenían entre ceja y ceja el gol y se terminaron obnubilando en el momento preciso. Igual, era cuestión de esperar. Porque el dominio fue constante.

Por eso cuando al reloj le faltaban pocos segundos para los diez minutos, el equipo del "Negro" Otiñano metió el primero y desde ahí todo cambió. Las chicas se tranquilizaron. Empezaron a patinar y tocar. Y de paso a seleccionar mejor cada ataque.

No extrañó entonces que los goles empezaran a llegar. Faltaban segundos para el final del primer tiempo y Argentina ganaba 3-0. Pero se produjo un lapso de relajación y Alemania descontó. Un punto a mejorar por las Albicelestes, porque este tipo de distracciones ante Alemania prácticamente no tiene incidencia pero si se producen ante Portugal (el rival de hoy) o Italia (el del martes) la cosa puede ser diferente. Igual, apenas arrancó el complemento, Argentina volvió a marcar. Y de ahí en más todo se le hizo más sencillo. Las alemanas no tuvieron herramientas para contrarrestar el dominio argentino. Aunque después, en otro momento, tuvieron otra merma en su nivel y Alemania les volvió a descontar.

La obligación de ganar, aunque sea en el debut, ya lo pasaron Las Águilas. Ahora se les viene una más complicada. Buscar ganarle a Portugal para aspirar a quedarse con el grupo y eludir al campeón España en semifinales. Una tarea complicada aunque ellas se sienten seguras.

CLAVES

Los nervios del debut se le notaron a las argentinas. Dominaron completamente el partido en sus inicios pero cuando se acercaban para definir les faltaba la puntada final. Antes de los 10" el equipo Albiceleste logró la apertura del tanteador a través de la mendocina Valentina Fernández. Consumado el dominio en el primer tiempo, tanto en juego como en el marcador, rápidamente Argentina logró sumar otro gol en el inicio del complemento. La supremacía sobre las alemanas era tan expresiva que el partido empezó a definirse mucho antes de llegar a su final propiamente dicho. Ya en la segunda parte del complemento fue cuestión de esperar cuántos goles haría la Selección argentina. Alemania mostró sus limitaciones en todo momento. Le hizo frente a la Argentina en la primera parte del partido pero después no pudo aguantar la categoría de Las Águilas.

