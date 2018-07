Errores. Las Leonas cometieron demasiados errores y tuvieron desinteligencias que permitieron que la reacción fuera total ante Alemania.





El seleccionado de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, cayó ante Alemania por 3 a 2 en la segunda fecha del grupo C del Mundial de hockey sobre césped que se juega en el Lee Valley Hockey and Tennis Center, de Londres.



Así Alemania lidera el grupo con 6 unidades mientras Argentina cuenta con 3. España y Sudáfrica, que no suman puntos, se enfrentarán hoy. Solamente el primero de cada grupo accederá en forma directa a los cuartos de final mientras el segundo y el tercero deberán ir a una etapa previa de repechaje. El sábado se cerrará el grupo con España enfrentando a Alemania y Las Leonas jugando con Sudáfrica.



Hannah Gablac colocó el 1-0 a apenas seis minutos del arranque. Luego Charlotte Stapenhorts sumó con dos goles. Para Argentina anotaron Florencia Habif y María Paula Ortiz.



Faltó efectividad

El entrenador argentino, Agustín Corradini, dijo que al equipo le faltó efectividad: "El primer tiempo lo arrancamos mal y no pudimos encontrar el partido; después, cuando le encontramos la vuelta nos faltó efectividad y perdimos situaciones en el uno contra uno".