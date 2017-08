A jugar. Las chicas dejarán los chicos por un momento y ahora serán ellas el centro de atención. Las mamis están listas para salir a la pista.

San Juan es tierra de hockey sobre patines. Y mientras en China los mayores disputan el Mundial, ellas no quieren quedarse afuera y armaron también su propio torneo. Ellas son las "Mami hockey" de Concepción que organizaron para este fin de semana el 2do Torneo Interprovincial de mamis hockey e Intermedia, donde participarán 22 equipos.



El escenario será la pista del Aldo Cantoni, que recibirá la actividad desde mañana cuando se realice el apertura hasta el domingo cuando finalice. "La idea surgió el año pasado, soñábamos con jugar en el parquet del Cantoni y pensábamos que nunca lo íbamos a lograr hasta que se dio con este torneo. Pero no nos quedamos con esto y ahora queremos que sea un certamen nacional", contó Analía Novaro, la voz del plantel de Concepción Fucsia.



De dicho torneo participarán todos los equipos sanjuaninos más otros conjuntos que llegarán de Gualeguaychú, Entre Ríos; Tres Arroyos, Buenos Aires y Uspallata, Mendoza. El certamen despierta mucho interés porque en la actualidad no existe un torneo que integre a las "mamis hockey" del país.



"Realizando torneos así es la única forma que tenemos de medirnos con equipos de otras provincias y viajar. Hay muchas provincias en donde no hay equipos, entonces queremos que esto crezca y que muchas mamás se animen a ponerse los patines y salir a la pista", contó Analía quien agradeció a la Secretaría de Deportes por el apoyo brindado para jugar en el Cantoni.



Los encuentros comenzarán mañana a las 8 y a las 21 será el acto de apertura, el sábado la actividad será de 8 a 22, mientras que el domingo la premiación será a las 19. La entrada es libre y gratuita.