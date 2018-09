Superior. El seleccionado de la Liga Sanjuanina de Fútbol empezó ganando en el Triangular y el domingo cerrarán su presencia jugando contra la selección de Villa Mercedes.

Sabiendo que la definición será el domingo pero que comenzar ganando en el Triangular Final de la Región Cuyo era clave, el seleccionado de fútbol femenino de la Liga Sanjuanina, Las Mariposas, debutaron superando por 4-1 a la selección de la Liga Jachallera. Dos goles de Luciana Gómez y otros dos de Fernanda Grecco, le dieron el triunfo a las capitalinas, descontando Daiana Campillay para las jachalleras. No fue sencillo ni nada parecido para Las Mariposas que sufrieron para abrir el marcador en cancha de Trinidad y recién lo hicieron pasando los 25" del primer tiempo. Luciana López hizo el primero tras un error de la arquera de Jáchal. Después, San Juan lo fue llevando al terreno de la superioridad física y ahí terminó superando a las Norteñas que no se guardaron nada. Hoy, en cancha de Sportivo Peñarol, la Liga Jachallera se jugará el resto ante la selección de Villa Mercedes, San Luis, sabiendo que no le sirve otra que ganar. Podría ser en simultáneo juez para la Sanjuanina ya que las pondría cerca de la clasificación en el caso de quitarles puntos a las mercedinas. El domingo será el cierre en Trinidad para clasificar al representante de Cuyo en el Nacional.