El hockey sobre césped sanjuanino avanza. La necesidad de competencia que tienen aquellas jugadoras que no pueden entrenar junto a las primeras divisiones y que tampoco quieren parar diez años al menos como marca el reglamento de la modalidad mamis hockey, tienen una chance en este tipo de torneos. Por eso es que ahora las Masters tendrá su torneo oficial fiscalizado por la Asociación Sanjuanina de hockey sobre césped y pista.

El torneo se disputará el próximo 1 de marzo y será en modalidad Seven. Rosana Bettio jugadora del Jockey Club, dio algunos detalles: "Tendremos una categoría para mayores 30, que es para todas aquellas jugadoras o ex jugadoras federadas o no que quieran participar de una categoría distinta a Mamis, una categoría máster. Donde el primer requisito es tener más de 30 y ganas de jugar. No con la exigencia de una primera. Pero si con calidad de juego. El único impedimento es no jugar en la Primera de la Asociación ni una Reserva", manifestó.

El hockey masculino también tendrá su lugar, la idea es que se reúnan al menos cuatro equipos de caballeros para que se arme una competencia y puedan ser incluidos en el primer torneo que organiza la Asociación.

La cita es el próximo 1 de marzo desde las 9 de la mañana en la cancha de San Juan Rugby Club para disfrutar de un día a pleno hockey.