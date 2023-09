El seleccionado argentino femenino de vóleibol comenzará mañana a disputar el Preolímpico de Tokio, Japón, contra siete equipos y que dará dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.



Las Panteras, dirigidas por Daniel Castellani, harán su debut esta madrugada de sábado (a las 4, hora de la Argentina, por ESPN y Star+) contra Brasil, número 4 del ranking mundial y dominador sudamericano.



Las argentinas, 19 en el ranking, forman parte del grupo B junto con Turquía (1°), Puerto Rico (22), Brasil (4), Japón (8), Bélgica (13), Bulgaria (16) y Perú (29). Los ocho países jugarán todos contra todos y los dos mejores sacarán su pasaje directo a París 2024.



El plantel argentino, que este año ganó la Copa Panamericana por primera vez en su historia y fue subcampeón en el Sudamericano de Recife, viajó con las armadoras Victoria Mayer y Tatiana Vera; las centrales Bianca Farriol, Candelaria Herrera y Brenda Graff; las receptoras punta Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Candela Salinas, Antonela Fortuna y Eugenia Nosach; las opuestas Bianca Cugno y Erika Mercado; y las líberos Tatiana Rizzo y Agostina Pelozo.



Argentina participó con el vóleibol femenino dos veces en los Juegos Olímpicos, Río 2016 y Tokio 2020, aunque para París 2024 cambió el sistema de clasificación, lo que complica las chances de Las Panteras.



El fixture para el seleccionado argentino es el siguiente:



*Sábado 16/9 – 4.00 am Argentina vs Brasil



*Domingo 17/9 – 7.25 am Argentina vs Japón



*Lunes 18/9 – 22.00 hs Argentina vs Bélgica



*Miércoles 20/9 – 1.00 am Argentina vs Turquía



*Jueves 21/9 – 22.00 hs Argentina vs Puerto Rico

*Sábado 23/9 – 1.00 am Argentina vs Bulgaria



*Domingo 24/9 – 1.00 am Argentina vs Perú



Todos los encuentros serán transmitidos por ESPN y Star+.