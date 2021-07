El seleccionado argentino femenino de vóleibol perdió contra Italia por 3 a 0 (25-21, 25-16 y 25-15), en su tercera presentación del Grupo B en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La sanjuanina Candelaria Herrera estuvo algunos minutos en cancha.



Las Panteras, que están disputando los segundos Juegos Olímpicos en la historia de la selección femenina de vóley, no pudieron con el nivel de las italianas, candidatas a medallas, y sufrieron su tercera caída en el torneo.



La cordobesa Yamila Nizetich fue la máxima anotadora argentina con 8 puntos, mientras que la goleadora del partido fue Paola Egonu con 17. Egonu, de raíces nigerianas, es la mejor atacante del mundo y una de las seis atletas que llevó la bandera olímpica en la ceremonia de apertura junto a la judoca Paula Pareto.



El equipo dirigido por Hernán Ferraro, que en estos Juegos busca roce internacional después de no haber tenido actividad oficial desde su clasificación a Tokio en enero del 2020 en Colombia, debutó con una derrota ante Estados Unidos por 3-0 y luego cayó en la segunda fecha frente al Comité Olímpico Ruso por 3-0.



Frente a Italia, que está invicto y primero en la zona con tres triunfos, Argentina formó con Victoria Mayer, Erika Mercado; Bianca Farriol, Julieta Lazcano; Yamila Nizetich y Elina Rodríguez. La líbero fue Tatiana Rizzo. Después ingresaron Antonela Fortuna, Daniela Bulaich, Sabrina Germanier, Eugenia Nosach y Herrera.



El próximo partido de Las Panteras será en la madrugada del sábado 31 (a las 2:20 am de la Argentina) frente a Turquía y en el cierre de la primera fase enfrentarán a China -defensor del oro olímpico- el 2 de agosto a las 4:25 am.