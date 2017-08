De locales. Pese a la derrota ante la selección japonesa, las chicas argentinas están desarrollando un muy buen Mundial

de la categoría, que tiene lugar en Santa Fe.



Argentina mejoró la imagen, pero cayó en sets corridos ante Japón (18-25, 19-25, 17-25) y deberá pelear hoy, cerrando su participación en el Campeonato Mundial Sub 18, por el 7mo puesto ante Estados Unidos, que fue derrotado por Alemania. Se verá desde las 10 con transmisión por el canal de YouTube de la FIVB.



Japón tuvo un arranque furioso, con buenas y rápidas apariciones de Soga, bien asistida por Nakagawa, para que las niponas se adelanten en el marcador. Argentina tuvo buenas apariciones de Salinas, pero las asiáticas continuaron creciendo en su juego y escapándose en el marcador en cada set. Las Panteritas crecieron en bloqueo/defensa pero no les alcanzó para derrotar a las asiáticas.



Por otro lado, la Selección Sub 19 Masculina cayó ante su par de China 3-2 con parciales de 23-25, 26-24, 22-25, 25-23 y 16-18. Con esta derrota, Argentina pierde la oportunidad de quedar en la 9na colocación y deberá enfrentarse hoy a para definir ante Turquía quien finaliza el Mundial de Egipto en la 11ma posición.