Tricampeonas. Las chicas de la Normal con el título de ayer se consagraron tricampeonas provinciales y bicampeonas regionales.

No conocen la derrota en los Juegos Intercolegiales si de handbol se trata. De los tres años consecutivos que se llevan disputando los Juegos Intercolegiales, las chicas de la Escuela Normal de Caucete no saben otra cosa que ganar. Ayer, fueron las encargadas de bajarle el telón a la competencia disputando una apasionante final ante las chicas del Colegio Superior Nº1 de Rawson en donde las cauceteras se quedaron con el duelo y terminaron aturdiendo a todos en el Cantoni con el "dale campeón, dale campeón".



Ese cantito a ellas ya se les hizo costumbre porque el año pasado debutaron en la categoría Sub-18 saliendo campeonas y lo mismo habían hecho en el 2016 cuando todavía integraban la categoría Sub-16. Lo cierto es que las tricampeonas provinciales no solo se lucieron en los Intercolegiales porque durante los tres años tras obtener la clasificación para el Regional, también se consagraron en el 2016 que tuvieron como sede a San Juan y el año pasado jugando en San Luis.



"La verdad es que estamos felices por salir nuevamente campeonas, nos conocemos desde siempre así que se nos hace fácil jugar", contó una de las chicas. "Siempre nos mentalizamos en ganar, quizás por eso lo terminamos consiguiendo siempre, es una alegría muy grande", agregó otra de las chicas.



El plantel de las tricampeonas provinciales y bicampeonas regionales está compuesto por Ailin Tejada, Candela Quiroga, Sabrina Reinoso, Estefania Morales, Yavante Samay, María José Leyes, Sofía Martín, Micaela González, Paula Suárez, Andrea Olivera y Candela Guzmán. Todas son dirigidas por su profe de Educación Física Jorge Peretó. Las chicas se egresarán pronto por eso ayer festejaron la consagración como la más especial, fue la que marcó su despedida de los Intercolegiales.