Sin machismo... Así lo dejaron reflejado las capitanas de los equipos: Paola Castro, Silvia Flores, Paula Lahoz, Antonella Venerdini, Valeria de Los Rios, Lucia Juarez, Florencia Leyro, Romina Vildozo, Stefania Garro, Antonella Quiroz, Elizabeth Molina, Vanesa Saavedra, Cecilia Moreira, Paulina Makowsky y Rocío Arredondo, ellas analizaron un torneo que para ellas significa un sueño cumplido.



Venían pidiendo cancha y por fin se les dio. Con el fin de dejar atrás cualquier tipo de prejuicio, las chicas saldrán a la cancha compitiendo oficialmente y a lo grande. El Campeonato Oficial de fútbol femenino que fiscaliza la Liga Sanjuanina de Fútbol ya es una realidad y desde este fin de semana cuando se realice el lanzamiento, las 500 jugadoras representantes de 22 equipos de la provincia comenzarán a desandar su talento en un sueño hecho realidad.



DIARIO DE CUYO reunió a las capitanas de los equipos para que comiencen a palpitar lo que para ellos representa mucho y se trata de un certamen inédito por el aval de la LSF. “Hace mucho que buscábamos esto y se dio. Estábamos cansadas de los prejuicios y que nos dijeran que por ser mujeres no podíamos jugar al fútbol, esto ya pasó de ser sólo un hobby”. Con esas palabras, la capitana de Trinidad, Cecilia Moreira, resumió mucho. Es que desde siempre el fútbol femenino no fue bien visto por el ambiente futbolero, pero el fútbol de chicas siempre existió y tomó mayor auge cuando el presidente de la LSF Alberto Platero le dio pie al pedido de Mónica Vela, una de las pioneras del fútbol de mujeres en al provincia.



Ella, quien dirigirá las riendas del fútbol de once femenino, fue la fundadora del Club Palermo allá por el ‘90. “Siempre luché por esto, que a las mujeres se les diera lugar en el fútbol grande. Hay mucha expectativa y sé que la gente se va a sorprender porque hay muchísimo talento por explotar”, contó Vela.



El machismo quedará al margen. Esa es la mayor ilusión de las chicas que esperan ansiosas el inicio del torneo. “En mi familia por suerte siempre conté con apoyo, no es fácil que ocurra eso. Siempre fue mal visto, te tildaban de ‘machona‘ sólo por hacer un deporte que supuestamente debían hacer sólo los hombres, eso ahora quedará de lado”, expresó Vanesa Saavedra, toda una referente de Alianza.



La mayoría de las chicas citadas a la entrevista vienen jugando hace un largo rato. Entrenando preferentemente de noche y muchas de ellas se conocen por haberse cruzado alguna vez en los “torneos barriales” o amistosos que disputaban para tener competencia y hacer nuevas amistades. Todo eso ahora quedará en la historia porque cada una de las 500 jugadoras tendrá su carnet que la identifique como jugadora profesional.



“Es más que un sueño cumplido. Yo practiqué mil deportes, pero el fútbol es mi pasión y no encontraba lugar para poder jugar”, expresó la capitana de Desamparados Paulina Makowsky, la piba que a sus 14 años ya disputará su primer torneo oficial con el límite de edad. Es que el campeonato es abierto para mujeres en el rango de edad de 14 a 40 años.



La feminidad no se pierde nunca y eso ellas lo dejaron reflejado a la hora de la sesión fotográfica. Todas dejaron en claro que por jugar al fútbol no dejan de ser mujer. “Nos cuidamos mucho lo estético, sí, pero a la hora de jugar dejamos todo, incluso podemos poner mucho más que los hombres”, largó entre risas Rocío Arredondo, jugadora de San Martín. “Igual nos cuidamos entre todas, jugamos al límite pero no vamos fuerte al choque, somos mujeres”, agregó Saavedra.



Todas por igual se mostraron expectantes por el inicio del torneo que tendrá su lanzamiento posiblemente este domingo en cancha de Trinidad donde se realizará un partido inaugural aunque la primera fecha del Oficial se jugará íntegramente el fin de semana del 28. Serán 22 los equipos que formen parte del mismo, desde los “grandes” hasta los equipos del interior como Pocito, Albardón y Las Chacritas. Es tanta la confianza que se tienen en el seno de la Liga Femenina que ya piensan para el próximo año sumar Divisiones Inferiores.



Pero claro para las chicas el futuro no cuenta, disfrutan el presente y esperan con ansias el 28. Ese día, cuando la pelota comience a rodar, ellas habrán cumplido un sueño y el vestuario pasará a tener aroma de mujer.





Valeria de los Ríos - Sarmiento de Zonda



“Estoy segura que vamos a sorprender. Hay mucho talento en el fútbol femenino que por ahí no se podía mostrar bien porque jugábamos torneos amateurs, por eso sirve mucho que nos den un lugar en el fútbol grande. Estamos con muchas expectativas, queremos que empiece el torneo ya”.





Vanesa Saavedra - Atlético Alianza



“Con muchas nos conocemos porque jugábamos torneos barriales o amistosos. Nunca pensé que iban haber tantos equipos de fútbol porque lo más común era el futsal femenino. Creo que con esto estamos abriendo una puerta grande para que se sumen muchas más chicas”.





STEFANIA GARRO - San Lorenzo Pocito

“Por ahí muchos piensan que por ser mujeres no podemos jugar al fútbol. Igual creo que eso hace tiempo ya empezó a dejarse de lado aunque lógicamente que hacía falta un torneo oficial y fiscalizado para que esto tome mucha más importancia”.





